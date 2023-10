Buts: Rochmans (1-0, penalty 30e), Collinet (2-0, 40e), Rochmans (3-0, 55e), Collinet (4-0, penalty 66e).

Exclusion à Charneux B: Hossay (88e).

En match avancé ce jeudi soir, Jalhay B s’est facilement imposé contre Charneux B. "Le groupe est en confiance. La victoire est méritée. Charneux n’a pas eu voie au chapitre", déclare Serge Rouwette, le coach jalhaytois. Son homologue Michel Lousberg reste pédagogue. "Nous sommes une équipe de jeunes joueurs. On a encore besoin d’expérience pour pouvoir rivaliser."

Malmedy B 5 – Spa B 1

Buts: Blaise (1-0, 4e et 2-0, 47e) Dandrifosse (2-1, 55e) Custinne (3-1, 61e) Blaise (4-1, 76e) Heindrichs (5-1, 84e).

Le match des extrêmes de la série s’est clôturé par une victoire des Dragons. "On a bien joué mais on aurait pu tuer plus vite le match. Ce n’est que 1-0 à la mi-temps. On est encore trop tendre dans les duels", analyse Christian Spits, le T1 malmédien. "On est venu pour un saignement et pas pour une hémorragie. On se prend 5-1 et pas 10 ou 20 buts. Je suis fier de mes hommes", complète Sébastien Staquet, le coach des Spadois.

Amblève B 1 – Stavelot B 1

Buts: Huyberts (0-1, 20e), Even (1-1, 90e).

Exclusions à Stavelot B: (Tombeux, 50e), (Quaranta, 90e)

Le duel entre Amblève B et Stavelot B s’est soldé sur un partage 1-1. "Dans l’ensemble, le partage est mérité. Stavelot a dominé la première mi-temps et nous la deuxième", développe le coach germanophone, Werner Zeimers. Son homologue, Florian Dalleur était un peu déçu de la tournure du match. "En seconde période, à dix contre onze, c’était compliqué de tenir. C’est décevant d’encaisser à la 90e."

Ster-Francorchamps B 3 – Heusy B 1

Buts: Nols (1-0, csc, 2e), Gillet (2-0, 25e), Tournay (3-0, 51e), Maréchal (3-1, 59e)

"C’est la première fois qu’on marque rapidement dans une rencontre. On a bien maîtrisé notre sujet dans un match piège. Dommage qu’on encaisse ce petit but. Mais on reste accroché au top 3", se satisfait Maxime Brant, l’entraîneur sterlain. "Match difficile, surtout qu’on est mené à la 2e minute. Après on doit courir au score et on rate deux grosses occasions", dévoile le coach heusytois, Johan Talmas.

Honsfeld B 1 – Bellevaux 8

Buts: Dierinck (0-1, 36e), Demirkazan (0-2, 40e), Monville (0-3, 59e), Blaise (1-6, 63e) Blaise (1-5, 73e), Boland, (1-7, 85e), Picqueraux (1-8, 86e)

"On a été confronté à un bloc bas de Honsfeld B. On marque à la 30e et puis on a déroulé. Le score est logique", indique le coach bellevautois Éric Van Renterghem. "On a démarré le match à cinq défenseurs. On a tenu 30 minutes. La qualité individuelle de Bellevaux a clairement fait la différence", affirme son confrère germanophone Jérémy Bodarwé.

Union Limbourg 2 – Waimes-Faymonville B 1

Buts: Fassin (1-0, 15e), Bolmain (2-0, 52e), Boucha (2-1, 92e)

L’union Limbourg s’est fait peur contre Waimes-Faymonville B. "Ce n’est que 1-0 à la mi-temps mais ça devrait être 3-0 ou 4 -0. On rate beaucoup mais victoire est méritée", analyse Cédric Flon, le coach du matricule 9. "Limbourg était plus fort mais on a réussi à les faire douter en fin de match. S’il y avait eu quatre minutes de plus on aurait pu égaliser", ajoute Éric Heuse, le tacticien de Waimes-Faymonville B.

Baelen 4 – SRU Verviers 0

Buts: Deroussseau (1-0, 8e), Brica (2-0, 10e), Brica (3-0, 38e), Brica (4-0, 88e)

"Ce n’était pas un bon match de notre part. Baelen n’a pas été extraordinaire. C’est surtout physiquement qu’on était en dessous", admet Martin Loffet, le T1 de la SRU. Geoffrey Foguenne était satisfait des trois points. "On a fait un match sérieux. On mène facilement 3-0 à la mi-temps. C’est un dimanche parfait."