Trois-Frontières B 7 – Battice B 1

Buts: Delnoy (1-0, 3e), Cremer (2-0, 11e), Dorr (3-0, 34e), Delnoy (4-0, 45e), Dorr (5-0, 51e), Delnoy (6-0, 65e, 7-0, 82e), Haas (7-1, 89e).

"J’avais demandé un maximum d’engagement et ils ont respecté ma volonté, explique Sandro Lavalle, le coach frontalier. En seconde période, on déroule et les buts se suivent. Je tiens à féliciter ma défense pour sa prestation." Du côté de Battice B, malgré cette lourde défaite, on relativise. "Même si le marquoir parle de lui-même, je trouve qu’il y a eu match. Nous n’avons rien pu faire face aux flancs de Trois-Frontières B, impressionnants de rapidité", avoue Clément Weber, l’entraîneur batticien.

Cornesse B 0 – Elan Dalhem 4

Buts: Lenaerts (0-1, 4e), Hernandez (0-2, 58e, 0-3, 66e), Piserchia (0-4, 85e).

Si Cornesse B a eu moins de réussite face à l’Elan Dalhem, ce n’est pas la seule raison de sa défaite. "L’adversaire a concrétisé chacune de ses occasions et nous pas. Ce manque de réussite est dû au manque d’entraînement de mes joueurs, peste Thomas Wydooghe, le T1 de Cornesse B. Cette semaine, j’ai eu quatre joueurs aux entraînements…"

Fouron 1 – Soiron 10

Buts: Delville (0-1, 4e, 0-2, 16e), Bouhy (0-3, 34e, 0-4, 36e), Delville (0-5, 43e), Bouhy (0-6, 50e), Gonzalez (0-7, 56e), Tshite (0-8, 60e), Lahaye (0-9, 70e), Kessels (1-9, 73e), Grailet sur pen (1-10, 74e).

"Le score parle de lui-même, il n’y a pas eu match. Avec tout le respect que j’ai pour l’adversaire, la différence de niveau était flagrante. On a eu la possession du ballon quasiment toute la partie", relate Christophe Romain le coach soironnais.

Barchon 2 – Charneux 3

Buts: Halleux (1-1, 10e), Pesser (1-2, 20e), Simonis (1-3, 60e).

Malgré sa victoire, Charneux n’est pas satisfait de la manière. "C’est notre plus mauvais match depuis le début de la saison. À aucun moment nous n’avons pu poser le jeu, peste Alexandre Lorquet, le T1 charneutois. Barchon joue un foot très engagé physiquement et procède par de longs ballons. Même si c’est une équipe difficile à jouer, notre copie aujourd’hui ne m’a pas satisfait."

Bolland B 1 – Herve B 2

Buts: Bressani sur pen (4e, 0-1), Hogge (20e, 1-1), Bressani sur pen (80e, 1-2).

Les Fromagers se rapprochent du podium. "Nous avons eu droit à un vrai derby, un match très physique du début à la fin, analyse Nicolas Wuidard, le T1 des Jaune et Bleu. Nous marquons sur deux pénalties que j’estime mérités." En face, le son de cloche est quasiment identique. "Le match a été très engagé comme on s’y attend lors d’un derby. Nous encaissons sur deux pénalties logiquement sifflés par un arbitre irréprochable", relativise Alexandre Simon, le coach bollandois.

Cheratte 1 – Welkenraedt B 1

Buts: Ait Ouccime sur pen (80e, 1-0), Antoine sur pen (82e, 1-1).

"Ma seule satisfaction par rapport au match est qu’il soit terminé", avoue Thibaud Lahaye, le T1 de Welkenraedt B.

Provinciale 4C

Chevron 6 – CS Ocquier 0

Buts: Oliveri csc (1-0, 9e), Sternon (2-0, 19e), Fernandez (3-0, 47e), Sternon (4-0, 49e), Vroonen (5-0, 77e), Ferrera (6-0, 81e).

"C’est le premier bon match que nous faisons depuis le début de saison. Nous avons eu de bonnes discussions pendant la semaine et le groupe a pris conscience de ses qualités. Il était temps et il va falloir confirmer la semaine prochaine", lance comme défi le mentor stoumontois Sébastien Grosjean.

Seraing Athletique B 3 – Franchimont B 0

Buts: Defrang (1-0, 21e ; 2-0, 33e ; 3-0, 67e).

"Cette équipe avait vraiment plus d’expérience que nous. La victoire est totalement méritée. Sans mon gardien, l’addition aurait pu être beaucoup plus salée. Nous n’avons pas fait le poids aujourd’hui", reconnaît le coach franchimontois Geoffrey Marette.