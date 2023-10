Buts: El-Asri (1-0, 20e), R. Lejeune (2-0, 47e), Cordonnier (2-1, 60e), R. Lejeune (3-1, 84e)

"C’est un match où Heusy a eu l’impression d’être plus fort mais, une fois arrivé au rectangle, le manque d’efficacité était criant. À la pause, le seul gardien qui avait dû faire des arrêts était le nôtre. Nos changements ont apporté quelque chose mais on s’est quand même fait peur", glisse le T2 heusytois Vincent Offerman.

"Si Heusy ne nous était pas supérieur, il a été plus réaliste que nous", enchaîne le mentor tripontain Miguel Ruiz-Marin. "Offensivement, mon équipe n’a pas su répondre. Il y avait trop de mauvaises passes ou de mauvais choix. On n’a tout simplement pas su se mettre en position de frappe."

Recht 3 – Franchimont 1

Buts: Michel (1-0, 14e), Collignon (2-0, 28e), Simonis (2-1, 60e), Collignon (3-1, 77e)

Carte rouge à Recht: Nito (45e, 2j)

"Après le 2-1, on a eu dix minutes de gros flottement puis le 3e but a fait du bien. Ce qui fait la différence pour le moment, c’est qu’on forme un vrai bloc et que tout le monde se bat l’un pour l’autre", se réjouit le coach rechtois Jérôme Stark.

"On a vraiment manqué de réalisme tant offensivement que défensivement" peste son homologue Patrick Courtois. "Avant le match, j’avais un peu décrit le scénario. Recht allait nous attendre et repartir très rapidement pour jouer le un contre un. Et sur ce type de situations, on a beaucoup de mal à défendre."

St. Verviétois B 2 – Amblève 3

Buts: Keller (0-1, 5e ; 0-2, 23e), Bamona (1-2, 34e), Mo. Camara (2-2, 75e), Lemaire (2-3, 82e)

Cartes rouges au S. Verviétois: O. Camara (12e, directe), Arakaza (73e, 2j), Perazzelli (82e, directe)

"On a été victime des circonstances du match et je tiens à féliciter mon équipe qui a eu cette capacité de réagir à chaque coup dur. Elle a su proposer un très beau football et a livré un match remarquable. Quant au 3e but, il est entaché d’un hors-jeu flagrant", glisse le technicien verviétois Gabriel De Luca.

"Très bonne entame de rencontre de mon équipe avec un bon état d’esprit", estime le T1 amelois Robin Demarteau. "Après notre second but, on a perdu le fil du match et la maîtrise. Il faut retenir la victoire, les trois buts marqués et l’entame de match, mais pas la gestion."

Weywertz 2 – Rocherath 1

Buts: J. Ganser (0-1, 23e), Elsen (1-1, 36e), Wehr (2-1, 68e)

"Rocherath ouvre le score sur sa première occasion mais on a su rester calme", analyse l’entraîneur de Weywertz Steve Paquay. "Le 1-1 tombe au bon moment puis on a joué avec plus de tranchant en seconde mi-temps. Toute l’équipe dédie cette victoire à notre T2 Maxime Chanson qui a vécu, avec son épouse, des moments difficiles cette semaine."

"Notre problème est qu’on encaisse trop facilement et qu’on marque difficilement", note le tacticien adverse Stefan Bongard. "C’est dommage car on a l’occasion pour égaliser en fin de partie."

Honsfeld 2 – Butgenbach 2

Buts: Bielen (0-1, 19e), Urbain (0-2, 70e), Donnay (1-2, 84e ; 2-2, 85e)

"On débute bien la partie, on doit faire 1-0, puis on perd le fil de la rencontre", avance le technicien d’Honsfeld Pascal Jost. "Après la pause, on s’est occupé de beaucoup de choses mais pas de notre jeu. On peut même se demander comment on a pu inscrire deux buts."

"C’est une grosse déception car on voit ça, c’est comme si on avait perdu", lâche son vis-à-vis Ludek Mach. "Jusqu’à la 85e, on était vraiment bien en place et on livrait un bon match."

Ferrières 4 – Emmels 0

Buts: Bouchtibi (1-0, 31e), Bruylandts (0-2, 34e), Landu (3-0, 76e), El Guendi (4-0, 90e)

Carte rouge à Emmels: Fanken (64e, 2j)

"Avant la pause, nous n’étions pas très bons et nous avons laissé beaucoup trop jouer Emmels", avoue le coach de Ferrières David Pirnay. "En seconde période, notre adversaire s’est un peu écroulé et c’est à ce moment-là qu’on a fait la différence."

"Pour résumer les choses, on peut dire que Ferrières était trop fort. Le fait d’avoir dû jouer 25 minutes à dix a encore rendu la tâche plus compliquée", déclare le délégué d’Emmels Roland Schmitz.

Sprimont B 1 – Xhoris 2

Buts: T. Lognoul (0-1, 6), Djongambo (1-1, 56), Mack (1-2, 75)

Carte rouge à Sprimont B: Soares (87, directe)

Samedi en soirée, l’équipe de Michaël Lebe est sortie vainqueur du derby contre Sprimont B.