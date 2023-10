Olne B et la fratrie Peduzy : "Quand j’ai su que Vincent reprenait la P4, j’ai directement demandé à le seconder"

Motivation partagée par son frère de T2 Yannick qui suit son aîné comme son ombre. "Quand j’ai su que Vincent reprenait la P4, j’ai directement demandé à le seconder. Nous avons une vision similaire quant aux objectifs à atteindre. Faire évoluer la jeunesse olnoise est un but commun."

"À table, nous ne parlons que de foot"

"C’est ma première saison ici à Olne, explique le cadet William. J’avais stoppé le foot pendant six ans et puis l’idée d’être coaché par mes frères était intéressante. Même si je suis actuellement blessé, je les accompagne chaque dimanche. Même en famille, à table, le foot est omniprésent. Quasiment tous nos sujets de discussions tournent autour du ballon rond." Et la relève semble d’ores et déjà assurée dans le clan Peduzy. "Je suis l’heureux papa d’un petit garçon de trois ans, souligne Yannick le T2. Il est né avec un ballon dans les pieds et j’espère qu’il s’épanouira comme moi dans ce sport."