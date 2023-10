La solution pour le Stade Verviétois? "Former une vraie équipe" clame Julian Demarteau

À défaut d’avoir livré une prestation flamboyante, le Stade Verviétois est tout de même parvenu à renouer avec la victoire ce samedi contre La Louvière Centre (3-1). Un succès arraché de haute lutte qui fait suite à une solide remise en question au sein du groupe. "Il y a eu une très grosse discussion mardi à l’entraînement qui a fait du bien à tout le monde", explique un Julian Demarteau qui pense savoir où le bât blessait jusqu’à présent. "Ce qui s’est dit précisément restera dans le vestiaire mais il a été, entre autres, question du concept d’équipe. Former une vraie équipe, c’est la base. L’an passé à Dison, quand un joueur se faisait dribbler ou perdait la balle, il y avait toujours un coéquipier pour rattraper son erreur ou faire une petite faute. Sur ce début de saison, c’est peut-être un peu ce qui nous a manqué mais on a vraiment senti un un groupe solidaire ce samedi", détaille celui qui, du haut de ses 24 ans, fait presque déjà office de taulier dans un noyau qui a pas mal changé cet été suite à la fusion entre le Stade Disonais et le RCS Verviers. "Ce n’est même pas juste une nouvelle équipe, c’est aussi un tout nouveau club", rappelle le médian verviétois. "Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans le jeu mais il faut aussi laisser le temps à tout le monde de trouver ses marques car individuellement, on a sans doute plus de qualités qu’avant. Mais il faut maintenant que le collectif en bénéficie."