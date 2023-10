Julien Rentmeister (Ster-Francorchamps): "On devient l’une des pires défenses du championnat"

Opéré des ligaments en janvier dernier, Julien voulait se lancer nouveau challenge sportif. Et c’est à Ster qu’il a décidé de poser ses valises où il a notamment pu retrouver Pascal Collin. La proximité avec Verviers, où il a déménagé récemment pour aller rejoindre sa petite amie, n’était pas étrangère à cette décision.

Après avoir pu faire toute sa préparation avec son nouveau club, il a enchaîné les titularisations. D’abord au centre de la défense avant d’être replacé à droite pour ces deux dernières rencontres. "C’est une place qui ne m’est pas inconnue car j’y ai été formé mais je dois encore retrouver mes marques, dit-il. Actuellement, on a du mal à garder le zéro derrière et c’est compliqué de gagner un match si l’on n’arrive pas à se montrer solide défensivement. On devient même l’une des pires défenses du championnat. Mais la responsabilité est collective car on attaque et on défend collectivement."

Le début de saison encourageant a prouvé que Ster pouvait rivaliser avec n’importe quelle équipe. "Un doute s’est installé et on n’arrive plus à retrouver notre jeu. On se pose trop de questions."

Rien de mal fait toutefois car Ster-Francorchamps reste dans le top 5 mais il est temps de stopper cette mauvaise série. "On doit remettre notre bleu de travail pour aller chercher les trois points contre Malmedy." Le derby est déjà lancé.