Grégory Crits (Lambermont-Rechain): "J’ai 39 ans mais je suis toujours un gamin"

Ce dimanche contre Andrimont (3-2), il a une nouvelle fois montré toute son importance. Alors que Lambermont-Rechain était mené de deux buts et que le bateau semblait couler, il n’a cessé de haranguer ses troupes, poussant même une gueulante par-ci, par-là.

"Malgré la situation, le groupe n’a pas lâché", enchaîne l’ancien buteur de Liège, Visé, Verviers ou encore Faymonville. "À la pause, j’ai un peu secoué le groupe car il manquait d’envie. L’entrée de Kevin (Ernst) a vraiment fait du bien. On a directement remporté les duels et été plus présent sur les seconds ballons. Quand il est là, il amène un véritable plus. C’est le capitaine et le leader de l’équipe. J’avais le brassard mais c’est uniquement parce qu’il était absent. Je me suis empressé de le lui rendre à sa montée au jeu."

Si Lambermont-Rechain a loupé son entrée en matière (3 sur 15), il s’est bien repris et vient d’intégrer le top 5.

"On a un groupe exceptionnel composé de jeunes, de vieux et de gars entre les deux. Il faut simplement nous laisser le temps et ne pas fixer des objectifs. On prend match par match, sans commencer à parler d’autre chose. N’oublions pas que le club est nouveau et en pleine construction. Si en fin de championnat, il y a un petit plus, tant mieux", conclut le "sage" du vestiaire rouge et bleu.