RB Tilff B 75 - RBC Pepinster C 43

Évolution du score: 10e: 18-13, 20e : 28-19 (10-6), 30e : 55-27 (27-8), 40e : 75-43 (20-16).

RBC PEPINSTER C: Leclerc 0, Goemans 5, Goffart 0, Wergifosse 6, Paul 0, Stassen 3, Lecomte 8, Lejeune 19, Masson 2.

"Match compliqué à Tilff sans notre coach retenu avec son autre équipe", explique Thibaud Masson qui a endossé le rôle de joueur/coach pour l’occasion. "Malgré cela, on réalise une première mi-temps encourageante défensivement avant de sombrer en deuxième."

Les Pepins rentraient une première fois au vestiaire sur la marque de 28 à 19. Ils perdaient Wergifosse et Masson en seconde mi-temps suite à des exclusions pour deux fautes techniques.

RABC Ensival B 74 - Prayon Trooz 80

Évolution du score: 10e: 14-14, 20e : 23-35 (9-21), 30e : 51-58 (28-23), 40e : 74-80 (23-22).

RABC ENSIVAL: Lejeune 12, Raskinet 0, Hauglustaine 33, Martino 4, Delporte 6, Delsemme 3, Erkenne 11, Haas 0, Dessart 5, Wegnez 0.

"On marque seulement 23 points en première mi-temps dont 14 dans le premier quart", pointe le coach François Genet. "Et on fait l’effort deux fois pour revenir dans le match début du troisième acte et dans le dernier alors que l’on comptait à chaque fois plus de dix longueurs de retard. Mais on n’arrive pas à rester devant et on laisse, à chaque fois, Prayon repartir. Défaite frustrante, on avait les cartes en mains pour gagner cette rencontre. On termine à 15/33 aux lancers francs... Encore une fois, on est trop soft en défense."

Série B

Theux BC 75 - RBC Visé 57

Évolution du score: 10e: 22-8, 20e : 46-31 (24-23), 30e : 58-49 (12-18), 40e : 75-57 (17-8).

THEUX BC: Bomboire 13, Toussaint 11, Liegeois 10, Rondoz 12, Cawez 1, Gerarts 13, Barbay 3, Caubergh 4, Bousmanne N. 8, Bousmanne A. 0.

Les Theutois ont disputé un match d’alignement en semaine. "Après un super-départ, notamment défensivement, on subit fin du deuxième quart et surtout dans le troisième", rapporte le coach Sébastien Hella. "L’écart s’est réduit jusqu’à 6 points. En plus, on perd sur blessure deux joueurs : Toussaint et Gerarts. Heureusement, on a eu une bonne réaction dans le dernier quart. Un changement de défense portait ses fruits et le jeune Bomboire faisait un super-match."

Theux BC 84 - Esneux St-Louis UTD 65

THEUX BC: Bomboire 2, Toussaint 29, Liégeois 5, Rondoz 3, Caro 7, Cawez 1, Albert 0, Caubergh 16, Bousmanne N. 3, Bousmanne A. 14, Barbay 4.

Gerarts (grosse entorse) et Massin blessés, Theux a pris un bon départ avant d’alterner les bons passages et quelques moins bons. "On aurait dû tuer le match plutôt mais, finalement, on a dû attendre le dernier acte pour se mettre en sécurité", explique Sébastien Hella. "Bon match collectif avec une perf de Toussaint."

Herve-Battice 69 - La Villersoise 65

HERVE-BATTICE: Loupart 0, Serafin 5, Breuer 3, Deltour 0, Bouchoms 6, Lambot 8, Linotte 1, Mercennier 15, Vanasch 6, Palm 2, Gorlé 23.

"Bon match dans l’ensemble, tous les joueurs apportaient leur contribution d’une façon ou d’une autre", apprécie Fred Delsaute, le coach de Herve-Battice. "Enfin un peu plus de réussite extérieure sur la zone! Le ballon a mieux circulé."

RSW Liège Basket D 46 - RBC Stavelot 59

RBC STAVELOT: Verdin 4, Evrard 0, Close 12, Debry 2, Meiers 15, Pieffer 11, Solheid 8, Schoenaerts 6.

Face au dernier - et toujours bredouille - du général, Stavelot a fait le boulot en première mi-temps. "On essaye de gérer après la pause en conservant entre 10 et 15 points d’avance", explique le coach Julien Lemaire. "Bon match de Solheid qui fait ses débuts en P2 à 16 ans. On a encore du boulot mais c’était une belle réaction par rapport au non-match de la semaine passée."