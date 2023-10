Ster-Francorchamps puni par l’UCE Liège à la 89e: "On a fait trois mauvais choix"

La première période était, en effet, plus partagée avec une première grosse occasion pour les locaux, dès la 2e minute, avec cette tête de Camara repoussée par la latte. Ster répondait via Sow mais son but était annulé pour hors-jeu (12e). Calisgan et Herman se montraient aussi dangereux (33e et 34e) sur des frappes lointaines et c’était pratiquement tout pour cette première mi-temps.

À l’heure de jeu, Bultot manquait l’immanquable alors qu’il était parfaitement servi par Calisgan. Tout seul dans le petit rectangle, il n’arrivait pas à ajuster sa tête. "Il y a eu plusieurs autres situations dans le rectangle mais le dernier geste a fait défaut", regrette le coach des Rouges, qui fait référence au cafouillage dans le rectangle dont ne profitait pas Sow (73e) et à cette nouvelle tête de Bultot sauvée sur la ligne par un défenseur (80e).

Intraitable jusque-là, la défense sterlaine n’arrivait pas à se dégager dans les tout derniers instants du match et le jeune Walid Afkir armait une frappe tendue, légèrement déviée, qui laissait Vronen sans réaction. "On a fait trois mauvais choix sur cette action", peste Collin, qui reste toutefois confiant avant le déplacement à Malmedy dimanche prochain.

UCE Liège 1 – Ster Francorchamps 0

Arbitre: M Counen.

Cartes jaunes: Karatas, Bultot, Crespin, Afkir, Chandelle, Hemant.

But: Afkir (1-0, 89e).

UCE LIÈGE: Perazzelli, Grava, Dabeye (22e Orsini), Henquet, Olivier, Collin (60e Tudisco), Beltrame, Camara, Namotte (73e Nkaku), Afkir, Crespin (90e Cherif).

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Rentmeister, Gillis, Lambrechts, Haydan, Calisgan, Sow (87e Raskin), Karatas, Hermant, Palleschi (61e Chandelle), Bultot.