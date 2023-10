Romain Cerfontaine (Hombourg): "On avait un plan de jeu bien défini"

C’est finalement Bauwens, en renard des surfaces, qui trouvait la faille à la demi-heure pour mettre les Orange aux commandes. Peu avant la pause, Flémalle héritait d’un penalty mais Scopel voyait le poteau repousser son envoi, avant que Stassen ne sorte son coup-franc quelques minutes plus tard. Au retour des vestiaires, les joueurs de Romain Cerfontaine doublaient immédiatement leur avantage grâce à l’excellent Théo Halleux. Flémalle n’abdiquait pas et revenait dans la partie à cinq minutes du terme, sur un nouveau penalty que Scopel transformait cette fois-ci. Le score n’évoluait plus et Monsieur De Coune mettait un terme à la partie. "On avait un plan de jeu bien défini car on connaissait les qualités offensives de notre adversaire", détaillait après coup le T1, Romain Cerfontaine. "On savait qu’on allait devoir bien défendre, avec du cœur et beaucoup d’envie, et avoir le petit brin de réussite qui nous a plusieurs fois fait défaut jusqu’à présent. D’habitude, les petits faits de jeu ne tournent jamais en notre faveur mais ça a été le cas aujourd’hui. Mes joueurs ont bien suivi les consignes données, ont été généreux et sont allés chercher une victoire qui me semble méritée dans l’ensemble."

Flémalle 1 – Hombourg 2

Arbitre: M. De Coune.

Cartes jaunes: Burton, Costadoni, Hanrez ; D. Meunier, Tamma.

Buts: Bauwens (0-1, 31e), Halleux (0-2, 46e), Scopel (1-2, 84e).

FLÉMALLE: Dentz, Gambini, Kalam, Sylla (64e Costadoni), Burton, Ben Moussa (56e Russo), Abdoulaye, Militello (64e Spitaels), Boutgayout (64e Luvande), Hanrez, Scopel.

HOMBOURG: Stassen, Schonbrodt (76e Denoël), Belboom, Dorthu, Baltus, Tamma, Hick, Batholomé, Meunier (85e Schyns), Halleux, Bauwens (69e Wets).