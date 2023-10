Évolution du score: 10e: 35-21, 20e: 63-32 (28-11), 30e : 77-49 (14-17), 40e : 90-67 (13-18).

RBC PEPINSTER B: Coetsiers 4, Aldenhoff 0, Jacoby 2, Delvoye 21, Gillet 8, Beaujean 8, Maucourant 8, Kamel 3, Kreusch 5, Kistemann 4, Maah 4.

En déplacement chez un des coleaders de la série, Pepinster B enregistrait la reprise de Jacoby et faisait appel à Maucourant (TDM2). Mais, malgré le bon premier quart de Delvoye (11 points), les Pepins n’ont guère eu le temps de se faire des illusions face à Linthout qui rentrait déjà 35 unités lors des dix premières minutes. Au repos, les visiteurs comptaient plus de trente longueurs de retard (63-32). "Nous étions dans le coup pendant 5 minutes", explique le coach Vincent Aldenhoff. "Après ça, la première mi-temps a été catastrophique avec 63 points encaissés. Je n’ai pas reconnu mon équipe. Aucun rythme, aucune intensité, Pepinster était aux abonnés absents. Les qualités qui avaient fait notre force les dernières semaines sont restées au vestiaire."

La défense était meilleure par la suite mais pas de quoi inverser le cours du match. "Il va falloir se reprendre et montrer de l’envie de jouer. Le groupe est pratiquement au complet et les places seront chères. Chacun va devoir se battre pour gagner du temps de jeu. Mais je suis certain que le groupe voudra corriger le tir."

Royal Spa BC 57 - RCS Natoye 76

Évolution du score: 10e: 16-23, 20e: 38-39 (22-16), 30e : 49-57 (11-18), 40e : 57-76 (8-19).

R SPA BC: Pluys 15, Lejeune 2, Muller 7, Rossinfosse 3, Huby 12, Hendricks 9, Cornet 0, M.Vita 2, Léonard 3, Mathieu 4.

Spa et Natoye comptaient le même nombre de victoires (3) avant de se rencontrer ce samedi. Et, malgré un meilleur départ des Namurois (16-23), les deux équipes étaient dans un mouchoir de poche au repos (38-39). "On n’a jamais réellement eu notre intensité habituelle face à des adversaires qui étaient plus physiques que nous et davantage dans la puissance", constate le coach local, Michel Pluys. "Malgré cela, nous avons eu une très belle réaction dans le second quart ce qui nous permettait de recoller à la mi-temps. En seconde période, nos adversaires gardaient leur rythme et jouaient juste. On s’essoufflait progressivement pour laisser filer la victoire. Mais il y a des satisfactions, c’est un match riche en enseignements et Léonard a eu l’occasion de refouler le parquet."

Ol. Mont-sur-Marchienne 89 - RABC Ensival 69

Évolution du score: 10e: 19-17, 20e: 35-36 (16-19), 30e : 61-52 (26-16), 40e : 89-69 (28-17).

RABC ENSIVAL: Hauglustaine 0, Erkenne 17, Schoonbroodt 3, Toussaint 4, Horris M. 3, Pitz T. 6, Horris V. 9, Pitz A. 17, Desert 10.

Privé de ses deux meneurs blessés (Genet et Solot), Ensival a pu compter sur Victor Horris dans le premier acte (19-17) puis sur Erkenne dans le second pour mener jusqu’à 29-34 peu avant la pause. Six points d’Arthur Pitz laissaient augurer une reprise favorable (39-42) avant que les Ensivalois ne craquent (50-42) pour être menés 61-52 à la demi-heure et concéder 20 points au final. "On perd des balles stupides sur leur press et on donne des paniers faciles", regrette le coach Antoine Massart. "On encaisse plus de 50 points en deuxième mi-temps. On est trop loin de son homme ou on est battu sur chaque 1c1..."