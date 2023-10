La première période est dominée par les visiteurs. Peu avant la mi-temps, ce sont pourtant les M"linois qui ouvrent le score sur une longue rentrée en touche qui lance en profondeur Fabian Virgilio qui trompe le pauvre Pelzer.

Les Bleu et Blanc ont poussé durant toute la seconde période sans jamais parvenir à revenir au score. "On mange vraiment notre pain noir avec les blessés. Je dois encore sortir Soares et Krafft sur blessure aujourd’hui. Nous sommes dans une spirale négative avec trois défaites consécutives. On va devoir se reprendre", commente le mentor eupenois Patrick Kriescher.

Melen 1 – FC Eupen 0

Arbitre: M. Mouton.

Cartes jaunes: N’Sumbu, Schins.

But: Virgilio (1-0, 43e).

MELEN: Grignard, Gonera (53e Marcuccio), Ndofunso, Henke, Denooz, EL Boussetaoui, Bémelmans (86e Datou), Luga, Mukendi, Cocilovo (68e Touri), Virgilio (72e Pinte).

FC EUPEN : Pelzer, Nsumbu, Tonkovic, Vanaschen, Krafft (53e Becirovic), Soares (27e Nzuzi), Schins, Pohlen, Menniken (62e Rozein), Neumann, Kudura.