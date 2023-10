Buts: Laschet (0-1, 48e et 0-2, 56e)

"Notre gardien Avermaete a dû sortir un ballon chaud dans le 1er quart d’heure puis nous avons équilibré les échanges, racontait le coach goétois Pierre Dubois. On aurait même pu mener à la pause en négociant mieux deux ou trois mouvements offensifs. Suite à un ballon mal négocié, Walhorn fait 0-1 à la reprise, le gars a eu de la réussite mais surtout le mérite d’essayer. Suite à un manque de communication, on prend rapidement le 0-2."

"Dans un système très offensif, nous n’avions pas profité des occasions avant la pause et Goé prenait confiance", notait Stefano Francini, le T1 de Walhorn.

Saint-Vith 3 – Lontzen 1

Buts: Rogister (1-0, 42e), Emonts-Gast (1-1, 49e), Verbaarschot (2-1, 80e), Weber (3-1, 85e)

"Nous pensions avoir fait le plus difficile en plantant le 1-0 juste avant la mi-temps, avouait Tommy Chiragarhula, le T1 saint-vithois. Il a fallu travailler et batailler jusqu’au bout pour arracher les trois points."

"On prend bêtement le 0-1 en fin de première période, expliquait Danny Deraideux, le T1 de Lontzen. Nous avons égalisé rapidement et même eu des occasions pour faire 1-2 avant de manquer de concentration sur le coup-franc qui a suivi le départ en ambulance d’un joueur de Saint-Vith à qui on souhaite un prompt rétablissement."

Sart B 1 – Oudler 3

Buts: Méant (1-0, 5e), Schmitz (1-1, 22e), Coumont (1-2, 31e), Sarlette (1-3, 76e)

"Pour une fois, je ne peux défendre mes joueurs, avouait Bruno Herman, le T1 sartois. Ils étaient trop nonchalants face à des guerriers et me doivent une revanche."

"Sart B nous a mis sous pression en début de match puis nous avons fait ce qu’il fallait pour ramener la victoire, résumait Manuel Mutsch, l’entraîneur du Rapid. À la reprise, on a eu quelques soucis mais nous avons pu nous adapter et plier le match avec un troisième but."

Spa 2 – Hombourg B 1

Buts: Vanchaze (0-1, 60e), Letiexhe sur pen. (1-1, 62e et 2-1, 85e)

"On s’est un peu regardé durant la première période, notait Anthony Busch, le technicien spadois. Nous avons plus fait le jeu par la suite et on s’est bien relevé après avoir encaissé le 0-1. Le deuxième penalty est moins évident car c’était suite à un énorme cafouillage."

"Spa mérite peut-être sa victoire mais le 2-1 tombe sur un penalty imaginaire, pestait Olivier Beckers, le mentor hombourgeois. C’est un peu cruel car nous aurions pu ramener au moins un point."

Bullange 0 – Jalhay 2

Buts: Charef (0-1, 39e), Schrayen (0-2, 56e)

"On a bien démarré mais les consignes n’ont pas été suivies et je me demande si cela sert encore de faire une théorie, regrettait Raphaël Lognoul, le coach de Bullange. À 0-0, on obtient un penalty mais le joueur qui le frappe n’est pas celui que j’avais désigné et il le loupe. Mes gars doivent se remettre en question."

"Ce penalty, arrêté par Romain Devigne qui faisait son enième come-back dans les buts est un tournant, lançait Rocco Sutera, le tacticien jalhaytois. Nous n’étions que douze mais j’ai vu un Jalhay mature qui a fait un très bon match."

Xhoffraix 2 – Elsenborn 0

Buts: Vanswieten (1-0, 10e), Zander sur pen. (2-0, 29e)

"C’était un match étrange, nous avons réalisé une excellente première demi-heure et c’était 2-0, racontait Marcin Gdowski, le mentor xhoffurlain. Après cela, c’était tout simplement notre pire prestation de la saison. Elsenborn a touché la latte et mon gardien a sorti un superbe arrêt."

"Nous sommes passés à côté des 25 premières minutes et le penalty résulte, encore une fois, d’une décision erronée de l’arbitre, pestait Andy Malmendier, le T1 d’Elsenborn. On dit que cela s’équilibre sur une saison. Après cela, nous avons tout donné contre la plus belle équipe de la série, supérieure dans toutes les lignes."

Hautes Fagnes 0 – Elsaute B 3

Buts: Génis (0-1, 28e), Di Nicola (0-2, 44e), Kryeziu (0-3, 76e)

"Face à la plus belle équipe rencontrée jusqu’ici, nous avons tenu bon jusqu’à ce que la première erreur se paie cash, expliquait Greg Hendrick, l’entraîneur de la RAHF. Il va falloir prendre des points dans les deux prochaines rencontres."

"C’est peut-être notre match le plus abouti cette saison, se félicitait Dejan Botic, le coach étoilé. De la première à la dernière minute, nous n’avons rien laissé et nous avons inscrits trois très beaux buts."