Malmedy est tombé sur un adversaire Trooz efficace: "Ce n’était pas notre soir"

À la 11e, une tête de Durtka heurte la barre transversale malmédienne. À la 24e, sur coup-franc, Romain Cavallaro envoie une fusée des 25 mètres dans la lucarne de Errens (0-1). Cinq minutes plus tard, les Rouge et Bleu en veulent plus. Tom Deffet se fait accrocher dans le rectangle par Florian Samray. Romain Cavallaro prend ses responsabilités et concrétise son penalty en deux temps (0-2). Peu avant la mi-temps, Malmedy réagit avec Robin Denis qui récupère un ballon dans la défense troozienne et arme une frappe puissante qui trompe Visser. Le marquoir affiche 1-2 à la pause. "Ils sont venus nous presser et ils nous ont empêchés de jouer. Le penalty est le tournant mais je pense qu’à 1-2, on aurait pu égaliser", regrette le coach malmédien, Selahattin Deniz.

"On n’a rien à envier aux autres équipes"

Au retour des vestiaires, Tom Deffet prend à froid la défense locale pour clouer Errens (1-3). À la 64e, Adrien Crosset a l’occasion de maintenir les Dragons en vie avec un penalty. C’était sans compter le superbe arrêt de Visser. Neuf minutes plus tard, Trooz scellera la rencontre avec un nouveau penalty. Romain Cavallaro prend à contre-pied Errens et inscrit son troisième but de la soirée (1-4). Malmedy concède sa première défaite à la maison. "Ce n’était pas notre soir. On a manqué d’efficacité. J’ai cru que mes joueurs allaient réagir mais Trooz a été plus agressif et beaucoup plus efficace", regrette coach "Sela". En face, Trooz poursuit sa bonne forme et reste invaincu depuis cinq matches. "La victoire est dans la continuité du travail des dernières semaines. On trouve nos marques en P1. La confiance et le mental ont fait la différence. Cela prouve qu’on n’a rien à envier aux autres équipes", termine le coach troozien, Martial Collins.

Malmundaria 1 – Trooz 4

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Cassoth, Deffet, Lavaccara, Durtka, Kukanana, Samray, Bousetta.

Buts: Cavallaro (0-1, 24e), Cavallaro sur pen. (0-2, 29e), Denis (1-2, 43e), Deffet (1-3, 49e), Cavallaro sur pen. (1-4, 73e).

MALMUNDARIA: Errens, Simon (75e Kopp), Rauw, Bucak (48e Nijhof), Leroy, Lebohec (75e Dupont), Denis, Cassoth, Schwonten, Crosset.

TROOZ: Visser, Campolini, Fassotte, Cavallaro, Deffet, Lavaccara (81e Bousetta), Durtka, La Rocca (75e Astorino), Kukanana (77e Onana), Ettichi (70e Larondelle), Santangelo.