Les Eupenois ont résisté 75 minutes face à Waimes-Faymonville et son score "porte-bonheur" (photos)

Privé de ses atouts offensifs Jérémie Nsumbu et Pascal Nzuzi (avec l’équipe A à Mélen), le FC Eupen misait sur une organisation sans faille pour accueillir Waimes-Faymonville, le leader de la série. Les visiteurs prenaient le contrôle de la partie mais ne profitaient d’aucune occasion (Quentin Jacob, Thibaut Van de Sande, Doucene et surtout une tête de Giet) tandis que les Eupenois restaient dangereux en contre. Un centre de Huebinger ne trouvait pas preneur et Reul ne pouvait conclure son action après un joli effort personnel. Schade !