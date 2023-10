Disputées dans des conditions météorologiques difficiles, les 24 Heures 2CV/C1 se sont terminées prématurément ce dimanche. Un accident ayant eu lieu au virage du Raccordement en fin de matinée a impliqué deux commissaires de piste, qui ont été transférés vers l’hôpital. Le Circuit de Spa-Francorchamps a communiqué peu après 14h00 pour annoncer que leur pronostic vital n’était pas engagé, mais que l’épreuve ne pourra pas reprendre en raison des devoirs d’enquête en cours.

Si aucune cérémonie de podium n’a été organisée, la victoire est revenue à l’équipe The Golden Horse II emmenée par le trio belge Jean-Pierre Blaise/Sébastien Piette/Pierre Dupont. Le podium est complété par le CGS Racingteam de Christopher Hooreman, Steve Hooreman, David Dermont, du Britannique Gary Adnitt et du Néerlandais Nick Catsburg et Dubble Crash by KAMA d’Alain Boveroux, Michael Thonnart et du Français Stéphane Cristinelli.

Depuis plusieurs années, l’épreuve est également ouverte aux Citroën C1 Racing Cup, de quoi assurer la pérennité de la course et un plateau conséquent. C’est l’équipe KG Racing by Beaufort qui s’est imposée dans cette catégorie avec l’équipage Philippe Soussan, Nicolas Bever, Lorenzo Donniacuo, Simon Tourneur et l’Allemand Alessio Bender.