Le duo Potty-Herman vainqueur pour une seconde à un Rallye de Jalhay 2023 raccourci (photos)

Outre la neutralisation de la spéciale de Solwaster en début de journée pour permettre à une ambulance de secourir un riverain et plusieurs sorties de route, le comportement de certains spectateurs fut malheureusement à pointer du doigt. Quand comprendront-ils qu’il en va de l’avenir de rallye qui n’a vraiment pas besoin de tels agissements irresponsables. Dès lors, il n’y a pas eu d’autre choix que de supprimer la quatrième et dernière boucle, privant les vrais amateurs bordant les spéciales dans le respect des consignes de sécurité, d’un spectacle qu’ils auraient voulu prolonger plus longtemps. En effet, il fallut attendre les chronos de la dernière étape spéciale pour connaître le nom du vainqueur. Au bout du suspense, le duo Potty-Herman conservait une seconde de bon sur De Cecco-Humblet.

"Ce fut vraiment tout juste pour ma première participation à Jalhay", analysait le vainqueur. "Au terme d’un rallye disputé dans des conditions très difficiles, j’ai pu prendre un maximum de confiance avant la finale du championnat de Belgique à Spa."

Son dauphin était, certes, un peu déçu, mais soulignait surtout combien cela lui avait fait du bien au moral.

"Nous avons entamé la dernière boucle avec quatre secondes de retard, le plus grand écart de la journée, malgré le meilleur temps pour une seconde dans les trois dernières spéciales ce ne fut pas suffisant."

Derrière, Émile Breitmayer (Skoda Fabia Ra lly2), autre habitué du championnat de Belgique, on retrouvait Olivier Cartelle et André Leyh (Citroën C3 Rally2), premier équipage jalhaytois.

"C’était vraiment très délicat tout au long de la journée, je me suis surtout rendu compte que faire un one-shot avec une telle auto n’est vraiment pas facile, avec tout de même un meilleur temps", commentait le pilote. Alors que la cinquième place aurait dû revenir à Romain Delhez (Porsche 991 GT3), l’Olnois était contraint à l’abandon dans l’avant dernière spéciale. Tout profit pour Tom Rensonnet qui avec sa "petite" Ford Fiesta Rally3 prenait le meilleur pour une seconde sur Arnaud Dedouaire et Thierry Dortu (Skoda Fabia Rally2) dans la dernière spéciale. Quant à Jérôme Simar et Guy Adans, pour leur dernier rallye, ils prenaient la septième place avec leur Hyundai i20. C’était aussi le numéro qui figurait sur leurs portières. Pourquoi n’avaient-ils pas demandé le un ?