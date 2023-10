Le BC Verviers se débarrasse nettement d’un premier concurrent: "Sans doute pas la même configuration au match retour…"

Face à des Namurois très faibles offensivement, le BC Verviers a démarré par un 7-0 qui permettait de mettre le groupe en confiance. D’autant que les neuf rotations disponibles - Wilkin était comme prévu sur la touche suite à des soucis au genou - étaient déjà utilisées avant la fin d’un premier acte sanctionné par un 21 à 9. Avec trois fautes dans le clan local et deux seulement en face, l’intensité défensive n’avait pas été la priorité.

Belgrade se montrait un rien plus incisif à l’entrée du second quart-temps et débloquait, un temps, son côté du marquoir (14e: 28-21). Mais Delsemme connaissait un gros pourcentage à distance et permettait aux siens de reprendre dix longueurs d’avance au quart d’heure. Sérieux derrière, collectif et travailleur devant, le BC Verviers semblait avoir fait le plus dur au moment du changement de côté (43-27).

Difficile de rester à 100%

D’autant que les locaux possèdent de sérieux atouts offensifs cette saison avec les arrivées des Gerlache et autre Laloge qui ont arrosé depuis la ligne des 6m75 dès la reprise engagée. Le suspense était définitivement absent d’une partie qui tournait complètement en faveur du BC Verviers (30e: 64-41). Le dernier acte était davantage décousu, les Verviétois sortaient de leurs systèmes et la déconcentration gagnait quelque peu le groupe. Mais Akinbodu - finalement apte à jouer malgré une douleur au pied - avait à son tour un bon passage qui permettait d’afficher un cinglant 84-56 au final.

"On aurait même pu compter un avantage plus important mais difficile pour les joueurs de rester à 100% dans le coup avec un tel écart", conclut Bruno Dagnely. "L’important est de voir qu’on a trouvé des solutions à l’absence de Wilkin au poste 1. Domken a fait un excellent début de match et Delsemme a pris le relais."

BC Verviers 84 - San-Mazuin Belgrade 56

Évolution du score: 10e: 21-9, 20e: 43-27 (22-18), 30e : 64-41 (21-14), 40e : 84-56 (20-15).

BC VERVIERS: Laloge 12, Gerlache 18, Delsemme 14, Akinbodu 12, Pirard 6, Roosen 9, Casamento 2, Domken 9, Vermierdt 2.