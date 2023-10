Lambermont-Rechain revient de nulle part et renverse Andrimont (photos)

"Nous livrons une bonne première mi-temps puis, comme chaque semaine, on fait des cadeaux", peste le T1 Manu Ruiz-Marin. "À place de dégager le ballon quand l’adversaire commence à pousser, on préfère jouer à la baballe et on offre les buts. Le football qui rapporte des points en 2C n’est pas celui que nous pratiquons. Et quand on est dans le doute comme c’est le cas actuellement, on ne trouve plus les ressources pour refaire basculer le match."

Durant le premier acte, ce sont les Andrimont qui se montrent les plus entreprenants et les buts signés Azzouzi et Nélissen offrent un avantage mérité. Après la pause et l’arrêt miracle de Crits, le banc lambermontois va redynamiser une phalange qui en avait bien besoin. Crits sur penalty d’abord, Volpe en voleur de but ensuite, relance complètement la rencontre (2-2). Les Rouge et Bleu sont métamorphosés et Mejdoubi profite d’un caviar de Fyon pour offrir la victoire aux siens. Si Lambermont-Rechain savoure un 3e succès de rang, Andrimont plonge encore un peu plus en plein doute.

"Il faut aussi être honnête et reconnaître que ça fait deux matchs que ça tourne bien pour nous", glisse le mentor lambermontois Quentin Slupik. "J’estime qu’on ne fait pas une mauvaise première mi-temps mais il manquait cette petite grinta. À la pause, j’ai dit au groupe qu’on montrait trop de respect et que si on marquait dans les 20 premières minutes, on l’emporterait. On a alors eu la réaction tout en admettant qu’Andrimont n’a pas bien géré les événements. Je n’ai pas tardé à faire mes changements et c’est mon banc qui a fait la différence. On est à présent dans une très bonne spirale et on va tenter d’y rester."

Lambermont-Rechain 3 – Andrimont 2

Arbitre: M. Dewandre

Cartes jaunes: Aithmid, Ustun, Mejdoubi, Fyon ; Özdemir, Malaise, C. Ponsard

Buts: Azzouzi (0-1, 15e), Nélissen (0-2, 38e), Crits sur pen (1-2, 64e), Volpe (2-2, 69e), Mejdoubi (3-2, 81e)

LAMB.-RECHAIN: F. Crits, La Mantia, S. Nagui (54e Ernst), Ustun, Dumont, Nijkam, Aithmid (65e Fyon), Volpe (89e Emonts-Pohl), Smets (54e T. Pfaff), Mejdoubi, G. Crits

ANDRIMONT: Witwrouw, Bragard, Isiktekiner, Malaise (69e J. Ponsard), Y. Nagui, C. Ponsard, Kambembo (67e Franssen), Özdemir (76e Abdullahi), Mohamud, Nélissen Azzouzi (75e Paquay)