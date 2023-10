"Je ne voulais pas mettre le bus", reconnait le T1 d’Elsaute Boris Dome après la défaite à Raeren-Eynatten (photos)

En effet, plus grand-chose à se mettre ensuite sous la dent jusqu’à la 25e et cette tentative lointaine (et trop élevée) de Pousset. Treize minutes plus tard, mis sous pression par Lo Presti, Counet dévie malencontreusement dans ses filets: 2-0 (38e). Dans la foulée, Thonus canonne mais François est au bon endroit. Ce n’est que partie remise pour les Germanophones: dès la 41e, Laschet se jette promptement au petit rectangle, c’est 3-0. S’ensuivent cinq minutes compliquées dans l’arrière-garde étoilée, sans que le marquoir ne soit toutefois encore alimenté.

La deuxième période reprend en mode mineur et, avant l’heure de jeu, Goffin évite la réduction du score. Une intervention (la seule réelle jusqu’à la fin des débats) permettant aux siens de rester à zéro but encaissé à domicile depuis le début de la saison. 3-0, score final malgré quelques possibilités supplémentaires à mettre à l’actif des vainqueurs.

"En première mi-temps, chaque occasion de Raeren a mené à un goal. C’est souvent comme ça pour le moment, déjà contre Aywaille… C’est un peu dur", souffle l’entraîneur des Vert, Boris Dome. "Cependant, je ne conteste pas leur victoire, ce serait débile de le faire. Nous savions qu’il y a une différence de classe entre les deux équipes, mais je ne voulais pas mettre le bus devant notre but."

"Matchs capitaux"

Au vu des autres résultats et avec son douze sur douze, Raeren-Eynatten reste quatrième, très proche du podium. Moins en réussite (zéro sur neuf), Elsaute va devoir relever la tête pour deux parties très importantes, Gouvy puis Herstal. "Ces matchs seront capitaux", prévient Boris Dome qui pourra compter sur Julien Williot et Brandon Deville, lesquels ont pu bénéficier de temps de jeu pour leur retour dans le groupe. "Nous sommes sur une bonne série, mais ne nous mettons pas la pression", conclut pour sa part Éric Vandebon, privé de Klauser (suspendu) pour le déplacement à Marloie.

Raeren-Eynatten 3 – Elsaute 0

Arbitre: M. Bertholet.

Cartes jaunes: Thonus, Williot, Mazouze, Manchigov, Stoffels, Ngiambila, Klauser.

Buts: Lo Presti (1-0, 6e), Counet csc (2-0, 38e), Laschet (3-0, 41e).

RAEREN-EYNATTEN: Goffin, Bernard, Bissen, Klauser, Pousset (74e Gaillard), Laschet (90e Constant), Bonnechère, Stoffels, Thonus (64e Ngiambila), Di Nicola, Lo Presti (86e Filali).

ELSAUTE: Francois, Rogister, Fassin, G. Deville (62e B. Deville), Schenk (62e Marechal), Counet, Mazouze (46e Manchigov), Weber, Campo, Lecloux (46e Williot), Diané.