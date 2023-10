Dario Oger sauve un Stade Verviétois qui a frôlé la catastrophe contre La Louvière Centre

Demarteau transformait l’essai sans trembler. Dans la foulée, les Louviérois étaient (stupidement) réduits à dix… puis à neuf alors qu’il restait plus de trente minutes à jouer. À deux de plus et devant au marquoir, on pensait voir les Stadistes empiler les pions en fin de partie. Que nenni… "Dans ces cas-là, c’est le second but qui débloque la situation tout en mettant le coup de grâce à l’équipe qui tente de résister", expliquait le T1 verviétois Christophe Kinet. "Et on n’a pas su le mettre malgré quelques situations intéressantes. Maintenant, à 1-0, vu notre situation actuelle et la spirale dans laquelle nous sommes, je peux aussi comprendre que mes joueurs aient été dans la gestion."

Ce qui ne fonctionnait pas du tout. Car malgré leur supériorité numérique, ses hommes ne parvenaient pas à geler le ballon. Ni à empêcher Massouema, le capitaine louviérois, d’égaliser en reprenant un coup-franc excentré à la stupeur générale. Heureusement, il restait un atout dans la manche de Christophe Kinet: le jeune Dario Oger. "Son entrée a évidemment été déterminante. Il a fait sauter le verrrou", saluait son coach.

Auteur d’un assist millimétré pour Manfredi à dix minutes du terme, le joker faisait ensuite tout tout seul dans les arrêts de jeu pour offrir définitivement aux Verviétois trois points qui, à défaut de couronner une grande prestation, leur feront à n’en pas douter le plus grand bien.

Stade Verviétois 3 - La Louvière Centre 1

Arbitre: M. Vahé.

Cartes rouges: Lazaar (36e, directe), Ousmail (57e, 2 j.)

Cartes jaunes: Palm, Yilmaz, Manfredi ; Baiardo.

Buts: Demarteau sur pen. (1-0, 32e), Massouema (1-1, 66e), Manfredi (2-1, 82e), Oger (3-1, 90e+3).

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Biondolillo, Clerbois, Ceylan, Courail, Palm (63e Deflandre), Demarteau, Manfredi, Fransolet (75e Oger), Yilmaz, Ganiji (44e Akdim).

LA LOUVIÈRE CENTRE: Cremers, Baiardo (46e Ouattara), Luhaka, Salem-Ngabou, Ben Belkasse (46e Mukala), Massouema, Lazaar, Ousmail, Ben Ali (73e Sakhi), Nsungu, George (70e Ba).