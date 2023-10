Leader, Waimes-Faymonville ne prend pas les Eupenois à la légère

Le FC Eupen B ne compte que 7 unités et occupe actuellement une place de descendant. La 8e position n’est qu’à 5 points mais il faudra engranger plus dans les semaines à venir. "Face au leader avec la meilleure défense et la meilleure attaque, nous n’aurons rien à perdre, tempère Zeco Bibuljica, le T1 eupenois. Nous récupérons nos blessés mais ils ne seront pas encore à 100%. Nos meilleurs éléments vont compléter la P1, nos renforts viendront plutôt des U19. On sera déjà très content si on prend un point mais perdre ne serait pas un scandale."