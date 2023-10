"C’est encore la même chanson !" à Eupen

Comme tous les supporters de l’AS, le T1 regrette le manque de réussite face au but car, mine de rien, les Noir et Blanc ont su se créer trois occasions franches malgré la domination adverse. Mais à trois reprises, Isaac Nuhu manquait le dernier geste. "Menés 2-0 à la pause, on a cherché à inscrire ce 2-1 en deuxième mi-temps, ce qui nous aurait permis de donner une autre tournure à la rencontre mais ça n’a malheureusement pas été possible."

Interrogé sur la prestation des "nouveaux venus" dans le onze, Florian Kohfeldt se disait "très satisfait par le match de Jan Kral en défense. C’était une décision tactique pour répondre à l’impact physique offensif de l’Union." Quant à Amadou Keita, de retour de cinq matches de suspension, il a déjà montré que son apport est des plus précieux dans l’entrejeu. "Aujourd’hui, on a vu ce dont il a fallu se priver ces dernières semaines en son absence !" Des éloges, donc, pour un élément de 21 ans qui a probablement été le meilleur Eupenois sur la pelouse unioniste. "On sort d’une période où il y a eu jusqu’à 7 absences. Ce qui est beaucoup pour un noyau comme le nôtre. Ici, j’ai le sentiment d’enfin avoir un peu plus le choix." Absences toujours: celle de Charles-Cook a été confirmée vendredi. Il n’était pas sur la feuille de match. "Il est revenu légèrement blessé de son séjour en équipe nationale. On a joué la carte de la prudence. Et on espère pouvoir compter sur lui la semaine prochaine." Ce sera samedi au Kehrweg (18h15) face à Charleroi, dans un match à 6 points. Et sans Nathan Bitumazala, qui a écopé d’une rouge à l’USG et qui sera dès lors suspendu.

Union 4 – Eupen 1

Arbitre: M. Dhondt.

Carte rouge: Bitumazala (89e, 2e jaune)

Carte jaune: Möhwaldt

Buts: Nilsson (1-0, 26e), Rasmussen (2-0, 31e), Vanhoutte (3-0, 60e), Palsson (3-1, 80e), Kabangu (4-1, 82e)

UNION: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida (83e Sykes), Castro-Montes (83e Terho), Vanhoutte, Rasmussen (77e Sadiki), Lapoussin, Amani (65e Amoura), Puertas, Nilsson (77e Kabangu).

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Kral (74e Davidson), Magnée, Möhwald (65e Finnbogason), Keita, Baiye (74e Bitumazala), Van Genechten (86e Youndje), Pantovic (86e Christie-Davies), Nuhu.