Cédric Bouchez, T2 de Raeren-Eynatten: "Elsaute est le club de mon cœur"

Avant de poser ses valises à Raeren-Eynatten après ce break, ce citoyen de Welkenraedt (pile entre Raeren et Elsaute) a eu l’occasion de reprendre du service… à Elsaute. "Comme coordinateur du jeu à deux, pour que ça ne me prenne pas trop de temps", précise-t-il. Cependant, "au même moment, Jonathan (Negrin) est venu aux nouvelles et m’a proposé de le rejoindre à Raeren. Je n’ai aucun regret là non plus d’avoir opté pour cette option". Et ce alors que "Elsaute est le club de mon cœur", assure celui qui est prof au Collège Notre-Dame de Gemmenich. "Quand je rentre dans le vestiaire après notre match, c’est son résultat que je regarde en premier." Outre son expérience personnelle au stade Léon Crosset, le lien s’entretient par sa cousine (présidente des jeunes), un tonton (délégué de l’équipe première) et… son fils, néo-footballeur chez les Étoilés depuis quelques mois.

Pourtant, pas question de souligner que ce Raeren-Eynatten – Elsaute est "sa" rencontre. "Je n’y joue pas ma vie, ce n’est pas non plus pour moi qu’on va la jouer. Mais oui, je serai content de revoir des 2004 que j’ai eu sous mes ordres à l’époque, en U12, U13 (NDLR: il y en aura trois sur la feuille chez les visiteurs) . Quoi qu’il arrive, je serai satisfait dimanche soir… enfin non, je veux plutôt dire que ce sera plus agréable de disputer ce match-ci que certains autres. Je pense qu’Elsaute ne va pas venir ici pour jouer bas et fermer le jeu. Je l’espère, pour qu’on puisse avoir une belle partie de football."

Pour lui, les Vert (promus) s’en sortent "vraiment bien" sur ce début de saison 2023-2024. "Je leur souhaite de poursuivre sur leur lancée et encore remonter au classement… mais en restant évidemment derrière Raeren-Eynatten (sourire) ."

Si tout se déroule bien en terres Germanophones en compagnie d’Éric Vandebon, Cédric Bouchez se voit-il à Elsaute, dans le futur ? "Franchement, je ne me suis jamais posé la question car je suis dans le foot par passion. Contrairement à beaucoup, ce n’est pas ma priorité dans la vie. Je me plais bien ici, ce serait difficile d’avoir mieux. Mais si l’opportunité se présente, pourquoi pas…", conclut l’entraîneur adjoint.