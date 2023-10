Malgré cela, l’équipe olnoise garde espoir. "Je récupère du monde aux entraînements, ça fait du bien. Nous nous sommes réunis la semaine passée pour se dire les choses franchement, explique Vincent Peduzy le coach olnois. J’espère retrouver une nouvelle dynamique au sein du groupe."

Concernant le match à venir face à Melen B, l’entraîneur se veut calme et posé. "Je suis intimement convaincu qu’avec une bonne mentalité, on peut réussir beaucoup de choses. Même s’il est vrai que la surface synthétique ne nous conviendra pas du tout, je compte sur mes joueurs. Il reste beaucoup de matchs à disputer et j’espère jouer le trouble-fête", conclut le mentor olnois.

Melen B – Olne B (Dimanche, 14h30)

Arbitre: à désigner.

Absents à Olne B: Philippe Dias (blessure), William Peduzy (incertain).