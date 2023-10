Rallye de Jalhay 2023 : la "der" pour Jérôme Simar – Guy Adans (+ découvrez le programme complet)

"J’en rêvais et c’est devenu réalité"

"Nous avions décidé de constituer une petite équipe en nous alignant sur des voitures identiques", souligne Guy Adans qui fut l’organisateur du rallye avant de passer dans le baquet de droite aux côtés de Jérôme Simar. "C’était une belle occasion de célébrer les quarante ans d’Arnaud et nos cinquante ans à Jérôme et à moi, d’autant qu’en ce qui concerne notre équipage ce sera notre dernier rallye, comme nous l’avons promis à nos épouses."

Finalement, ces derniers seront au départ avec une Hyundai i20 de l’équipe BMA. "J’en rêvais et c’est devenu réalité", nous confie le pilote jalhaytois. "La Skoda de Bernard Munster n’étant pas disponible, il m’a proposé la deuxième Hyundai. Je serai donc le quatrième pilote seulement à la piloter en Belgique. C’est une auto pour jouer la gagne, mais pour ma dernière course, j’espère juste prendre un maximum de plaisir avec Guy et terminer le plus près possible du Top 5."

Un objectif qui visera aussi Arnaud Dedouaire au volant d’une Skoda Fabia. "Au vu de la qualité du plateau, viser la victoire comme en 2019 sera difficile. Mais je reste un compétiteur et même si je ne roule pas beaucoup, comme Jérôme, je viserai une place dans les cinq premiers, mais pour cela il faudra d’abord être à l’arrivée."

D’autant que les candidats aux places d’honneur seront nombreux avec en plus quatre Porsche emmenées par l’Olnois Romain Delhez. On suivra aussi Tom Rensonnet et sa Ford Fiesta Rally3 qu’il a pilotée en championnat du monde. Sans oublier les candidats à la victoire dans les Divisions 1 à 3 avec en tête de liste Thomas Delrez et sa Renault Clio, mais aussi la famille Lejeune, et beaucoup d’autres.

Verdict ce dimanche sur les spéciales jalhaytoises.

En pratique : tout savoir sur le rallye

Les spéciales

Trois spéciales figurent au programme ce dimanche avec Foyr et ses dix pour cent de terre (E1, 5,800 km), Les Bansions, l’étape show mais aussi la plus longue (E2, 18,110 km) et Solwaster (E3, 6,400 km), soit un peu plus de 121 kilomètres contre le chronomètre.

Les Historiques

Ce sont les voitures de la division Historique qui ouvriront la route, vu qu’elles sont près d’une quarantaine au départ, les premières voitures modernes passeront une quarantaine de minutes plus tard dans les étapes spéciales.

Les réserves

Outre les 120 équipages officiellement repris sur la liste des engagés, les onze autres admis en réserve pourront finalement aussi prendre le départ. Ce seront donc 131 voitures qui seront admises ce samedi au contrôle technique à Jalhay.

Le programme

Pour permettre aux spectateurs de suivre au mieux le rallye, un programme reprenant toutes les infos est vendu au prix de cinq euros aux stations Total de Jalhay et Esso de Tiège, ainsi qu’au centre de l’épreuve à l’école de Jalhay.

L’horaire

Dimanche 22 octobre

Départ : 07h31

ES1 : 07h48, 10h48, 13h48, 16h48

ES2 : 08h06, 11h06, 14h06, 17h06

ES3 : 09h00, 12h00, 15h00, 18h00

Assistance : 09h11, 12h11, 15h11