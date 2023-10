Pour relancer la machine, le Stade Verviétois va devoir "être fort mentalement"

Ce sera contre La Louvière Centre, une formation pas beaucoup mieux lotie sur le plan comptable… mais qui reste sur un six sur neuf. "Peut-être, mais on ne va pas s’occuper de la dynamique de l’adversaire", répond le technicien. "On va se focaliser sur la nôtre qu’il faut relancer. Car dans cette série, il suffit parfois de peu de chose. Une équipe qui enchaîne deux ou trois victoires peut remonter au classement à une vitesse folle tant tout est serré."

Pour ce faire, Christophe Kinet devrait pouvoir compter sur son buteur Ali Yilmaz. "Il est dans la sélection mais on verra d’ici samedi s’il est vraiment à 100%", commente-t-il. "À l’entraînement cette semaine, je dirais qu’il était plutôt à 60 ou 70%." Réponse samedi au coup d’envoi du match donc. Victime de fractures aux phalanges, Luigi Vaccaro sera, lui, a priori absent pour deux semaines.

Stade Verviétois - La Louvière Centre (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Sayoud

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Biondolillo, Manfredi, Clerbois, Fransolet, Demarteau, Oger, Muaremi, Akdim, Vancleve, Courail, Palm, Yilmaz, Deflandre, Ganiji, Ceylan, Thomé.

Absents: Giargiana (opéré du ménisque), Vaccaro (fractures des phalanges) et Mara (entorse) sont blessés. Schillings est en revalidation.