En crise, Eupen s’enfonce un peu plus à l’Union: "Trop de ballons perdus"

Florian Kohfeldt, l’entraîneur d’Eupen, a bien tenté quelques ajustements ce vendredi au Stade Marien, ça n’a pas fonctionné. Kral remplaçait Davidson à gauche du triangle défensif, Finnbogason était laissé sur le banc pour gonfler l’entrejeu où l’on retrouvait le revenant et déjà précieux Keita (fin de suspension), Möhwald mais aussi Pantovic. Un seul attaquant donc: Nuhu, d’autant que Charles-Cook, douteux car légèrement blessé, n’était pas sur la feuille de match. Et le Ghanéen a bien failli surprendre l’Union. Par deux fois (tête après 6 minutes, plat du pied non cadré à la 41e) il a eu l’opportunité de tromper Moris.

Seulement voilà: ce sont bien les Unionistes qui avaient le contrôle du match. Et, eux, ils matérialisaient cette supériorité par deux fois: Lapoussin débordait Rune Paeshuyse côté gauche, puis centrait vers un Nilsson étonnamment seul sur la ligne de but. Slonina regardait le ballon passer. Ce même cuir qu’il allait, penaud, rechercher dans ses filets. Après ce 1-0, le 2e but tombait du même côté, celui d’un Rune Paeshuyse que l’on s’étonnait de voir sur le terrain après les deux buts contre son camp lors des deux derniers matches. Deux csc assortis de mauvaises décisions… Soit. Puertas se jouait de lui et, d’une talonnade, servait Rasmussen qui fixait le gardien eupenois pour le 2-0 avant la pause..

"Il y a du positif comme du négatif dans notre prestation" analysait à la mi-temps Gary Magnée, le Soumagnard de l’équipe eupenoise. "Mais on perd trop de ballons dans l’axe et sur les côtés. Et puis, on pouvait marquer: mais il faut être plus tueur devant. Après, ce n’est que 2-0 et tout est possible."

Lui aussi au micro d’Eleven, le buteur du jour Rasmussen répondait qu’il fallait que l’Union assomme Eupen dès l’entame du 2e acte. "Pour ne pas qu’ils puissent avoir l’espoir de revenir dans le match. D’autant qu’on a eu de la chance sur leurs occasions manquées."

Réagir face à Charleroi

Sans pitié envers l’AS, l’USG des ex-Pandas Lazare Amani (100e match avec l’Union ce vendredi) et Alessio Castro-Montes pensait enfoncer le clou via Vanhoutte mais son 3-0 (6-0) était finalement annulé via le VAR. Qu’importe: le but d’Amoura, lui, était bien valide. Et il permettait aux locaux de rester sereins malgré le 3-1 de Palsson en fin de partie. Pour preuve: Kabangu répondait avec une percée et un duel gagné face à Slonina (4-1)...

Jamais Eupen n’a réellement semblé en mesure de renverser la vapeur. Et cette sixième défaite de rang (0/18) plonge un peu plus encore l’Alliance dans le doute. Et dans la crise, soyons clairs. Samedi prochain, au Kehrweg, les Noir et Blanc recevront Charleroi dans un match déjà couperet.

Union 4 – Eupen 1

Arbitre: M. M. Dhond’t.

Carte rouge: Bitumazala (, 89e, 2e jaune)

Carte jaune: Möhwaldt

Buts: Nilsson (1-0, 26e), Rasmussen (2-0, 31e), Vanhoutte (3-0, 60e), Palsson (3-1, 80e), Kabangu (4-1, 82e)

UNION: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida (83e Sykes), Castro-Montes (83e Terho), Vanhoutte, Rasmussen (77e Sadiki), Lapoussin, Amani (65e Amoura), Puertas, Nilsson (77e Kabangu).

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Kral (74e Davidson), Magnée, Möhwald (65e Finnbogason), Keita, Baiye (74e Bitumazala), Van Genechten (86e Youndje), Pantovic (86e Christie-Davies), Nuhu.