Les hommes de Selahattin Deniz avaient pourtant réalisé un début parfait avec un bilan de 15 sur 15. Mais depuis leur dernière victoire, le 10 septembre dernier (0-1 à l’UCE Liège), les dragons n’arrivaient plus à gagner. "À Fize, l’objectif était de se relancer. C’était un match piège mais la victoire fait plaisir", explique le coach malmédien, Selahattin Deniz qui voudra confirmer ce samedi soir contre Trooz, 14ème du classement. "On se doit de l’emporter sur notre terrain et engranger le six sur six pour aller à Ster-Francorchamps", annonce l’entraîneur, qui ne s’attend toutefois pas à un match facile contre la pire défense du championnat.

"Trooz est invaincu depuis 4 matches"

"Il n’y a peu d’équipes qui gagnent chaque semaine facilement. Les derniers résultats de Trooz sont assez bons. Ils encaissent mais ils savent marquer. Ils sont invaincus depuis quatre matches en ayant affronté des équipes comme Hannut et Flémalle (NDLR: respectivement 2-2 et 3-3)", conclut-il.

Malmundaria – Trooz (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Picard.

MALMUNDARIA: Errens, Andrien, Kopp, Simon, Cassoth, Samray, Leroy, Rauw, Bucak, Oury, Lebohec, Schwontzen, Denis, Crosset, Dupont, Nijhof.

Absent: Krings (douleurs au dos).