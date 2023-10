Brandon Deville et Julien Williot (enfin) de retour dans le noyau, à Elsaute, pour jouer Raeren-Eynatten

Quand il évoque l’adversaire, Boris Dome parle d’un "sérieux candidat au titre", qui "ne serait même plus dans cette série s’il avait mieux négocié le tour final".

Chez les locaux, la confiance est naturellement de mise après un joli neuf sur neuf (et dix buts inscrits). "On enchaîne les bonnes prestations, les victoires, c’est important", se satisfait Éric Vandebon, le coach des Jaune et Noir. Et ce malgré l’absence du buteur maison, Issiaka Bamba, blessé à la cuisse. "On a un noyau assez large en qualité. L’an dernier, Mauro Lo Presti est devenu titulaire indiscutable, puis Issiaka a pris ce rôle et a mis ses buts. Mais on sait que Mauro a le niveau nécessaire et je préfère me concentrer sur les joueurs disponibles. Il y a un juste équilibre entre concurrence et stabilité à trouver, c’est mon rôle."

Contre Elsaute, l’ancien joueur du FC Liège s’attend à "un match compliqué", face à une formation très bonne footballistiquement, "assez jeune, avec le feu et la volonté que ça peut apporter". Selon lui, l’après-midi s’annonce "agréable", espérant que "le spectateur neutre prendra du plaisir". Peu importe le résultat, rendez-vous est en tout cas déjà donné aux Elsautois dans la buvette pour la troisième mi-temps. "C’est avec plaisir qu’on prendra un verre avec Boris (NDLR: Dome) après le match", annonce Vandebon. "C’est normal de dire ça: il espère gagner puis avoir bon avec moi dans la buvette", sourit, en réponse, Boris Dome.

Raeren-Eynatten – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Bertholet.

Absents à Elsaute: D’Affnay, Dohogne (blessé), Piette (suspendu), Dirix (incertain). Maréchal (P3), Williot et Deville sont repris dans un groupe de 17.

Absents à Raeren-Eynatten: Longaretti, Bamba, Marx, Piron (blessés). Di Nicola et Pousset entrent à nouveau en ligne de compte.