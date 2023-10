Brandon Baiye avant Union - Eupen : "On veut gagner mais surtout créer quelque chose avec ce groupe"

"On a eu du mal à accepter de ne pas avoir pris de point malgré certaines bonnes performances. Mais on a bien travaillé pendant la trêv et, aussi, pris du repos qui a fait du bien" dixit l’ex-joueur de Clermont Foot, de Austria Lustenau et du Club de Bruges. "L’Union, c’est une bonne équipe mais je pense qu’on peut faire un truc là-bas. Me concernant, je vais découvrir ce stade qui a l’air de proposer une bonne ambiance. Mais au fond: peu importe où tu joues, ça reste un terrain de football"

Vraiment, Brandon Baiye respire la sérénité et la situation délicate d’Eupen ne semble pas émailler sa confiance. "Je pense qu’on a un vrai collectif et c’est ça notre force. On veut gagner, oui, mais surtout se battre pour créer quelque chose avec ce groupe. Le nouvel entraîneur amène une nouvelle énergie et c’est positif pour tout le monde. On veut réussir quelque chose, d’autant que dans ce championnat, on se rend compte que l’écart entre les différentes équipes n’est jamais énorme !" estime-t-il alors qu’Eupen ne part franchement pas avec la faveur des pronostics, ce vendredi à l’Union.