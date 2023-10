Arbitre: M. Dridelli.

Absents à Aubel: Hansen (blessé), W. Lennerts, Diallo et M. Lahaye (pas prêts), A. Roex (indisponible), Pauporté (de retour mais avec la P2).

Les Aubelois se déplacent du côté de Hannut ce dimanche. Et, disons-le franchement, l’entraîneur Tony Niro souhaiterait en profiter pour mettre fin à une petite malédiction hannutoise . "En championnat et en coupe, l’an dernier, on a été battus deux fois là-bas" se souvient le T1 d’Aubel, récent vainqueur du FC Eupen pendant que Hannut l’emportait à Hombourg. "Les Hannutois sont sur une phase ascendante, comme nous. C’est une équipe qui a changé, qui a été rajeunie avec par exemple Tom Louis devant, un offensif né en 2005. À nous de faire parler notre expérience sur le terrain et de signer une victoire pour continuer de nous rapprocher de ce top 5" conclut le T1 des Verts, qui va récupérer Simon Dohogne mais qui devra se priver d’Antoine Roex, retenu par ses obligations professionnelles.

Flémalle – Hombourg (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. De Coune.

Absents à Hombourg: Degueldre (raison familiale) Joiris, Potoms, Schnackers (blessés), Bayard (suspendu).

Hombourg se déplace à Flémalle et Romain Cerfontaine sait que son équipe évoluera dans le rôle de l’outsider. "Flémalle est une équipe solide aussi bien défensivement qu’offensivement. Ils évoluent en pleine confiance, comme en témoignent leurs derniers résultats. De notre côté, nous sommes déterminés à vendre chèrement notre peau. Pour cela, nous devrons gommer les erreurs individuelles des dernières semaines et concrétiser nos occasions. J’ai vu beaucoup d’implication et d’envie lors de la dernière séance d’entraînement. À nous de forcer sur le terrain la réussite qui nous tourne actuellement le dos."

UCE Liège – Ster Francorchamps (Dim. 15h)

Arbitre: M Counen.

Absents à Ster Francorchamps: Thelen (côte froissée), Domken (déchirure), Crespin (luxation de l’épaule), Albicocco (rechute ménisque) et Voca (fracture de fatigue). Raskin (pubalgie) est incertain.

Une défaite et un nul lors des deux derniers matchs, et voilà Ster déjà distancé en tête du classement avec cinq points de retard sur Geer. "Et cela se resserre derrière nous, complète le coach des Rouge et Blanc, Pascal Collin. Il va falloir relancer la machine si on veut rester dans ce top 5." Pour cela, il est important de retrouver l’efficacité, tant offensive que défensive. "Ces deux points nous ont fait défaut ces dernières semaines et on doit les corriger pour espérer retrouver le chemin de la victoire." Si l’UCE Liège semble, a priori, à la portée des Sterlains, Collin n’est pas de cet avis. "Ils ont mal débuté la saison mais leur quinze actuel n’est plus du tout le même", prévient-il.

Stavelot – Tilff (Dim. 15h)

Arbitre: M. Castiau.

Absents à Stavelot: Colin (suspendu), Jérôme, Militello, Corbesier, De Smet (blessés).

Le bon point accroché à Ster dimanche passé (1-1) servira-t-il de rampe de lancement pour les Stavelotains ? C’est en tout cas tout ce qu’espère le coach Julien Godard. "Ce sera très difficile contre une équipe qui marque facilement. On doit au minimum afficher la même solidarité que dimanche dernier pour récolter quelque chose."

Enfin, notons que le FC Eupen (7e, 16 pts) se déplace à Melen (13e, 9 pts) ce dimanche 15h.