BCCA Neufchâteau - RBC Aubel, Dim. 16h

On attend de voir la réaction des Aubelois qui ont abandonné pour la première fois l’enjeu la semaine dernière. À Neufchâteau (3 victoires/3 défaites), il faudra avoir retrouvé la hargne pour ne pas dilapider un excellent début de saison…

"Belle semaine d’entraînement, mardi plus décontracté et en mode changement d’idées sans être dans le déni", explique le coach Claude Ernotte. "Par contre ce jeudi, on est passé en mode combat et haute intensité. Nous ne sommes pas en mode revanche, nous avons juste le souhait de faire bien et de continuer à progresser."

Régionale 2

BC Verviers - San-Mazuin Belgrade, Sam. 20h30

Le match au sommet de la division opposera le BC Verviers à Belgrade, deux des coleaders (ils sont encore quatre). Un vrai test pour le groupe de Bruno Dagnely qui nourrit de réelles ambitions cette saison. "Entraînement à neuf mardi et à huit ce jeudi", détaille le T1 verviétois. "Gilles Wilkin blessé au genou ne jouera pas ce week-end. Il passe un examen ce samedi, nous verrons la durée de son absence. Akinbodu est incertain et passe également un examen ce samedi..."

R Linthout - RBC Pepinster B, Sam. 20h30

Les Pepins ont fait le job en accrochant un troisième succès à domicile face à Ixelles, de quoi se déplacer sereinement à Linthout (1 défaite), un solide leader. "Seul Hardy sera sur la touche puisque Jacoby est prêt pour recommencer, j’ai donc dix joueurs disponibles", se réjouit le coach Vincent Aldenhoff. "Aucune pression de notre côté. Linthout a une belle équipe avec des joueurs d’expérience."

Mont-sur-Marchienne - RABC Ensival, Dim. 15h

Lourdement touché par les blessures puisque ses deux meneurs sont out (Genet et Solot), Ensival est en difficulté au général (2 victoires) avant un déplacement important à Mont-sur-Marchienne. Déjà un match à six points… et pourtant les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour Antoine Massart. "Genet sera out minimum quatre semaines", peste le coach ensivalois. "Et en plus de cela, Hauglustaine s’est occasionné une entorse jeudi, il se testera avant le match. Leclercqs a la mononucléose, il sera absent."

Royal Spa BC - RCS Natoye, Sam. 19h

Spa et Natoye partagent le même nombre de victoires (3) avant de se croiser ce week-end. "La reprise de Léonard est en progression", explique le coach Michel Pluys qui sort de trois déplacements consécutifs. "Retour à domicile, avec pour l’occasion la présentation des équipes de Spa. On essayera de poursuivre notre adaptation à la division face à une équipe qui devrait jouer le top."

Régionale 1 Dames

CEP Ladies Basket - RBC Pepinster, Sam. 17h

"Très bonne équipe en face, on connaît l’adversaire donc on s’est entraîné en fonction des atouts et faiblesses de celui-ci", explique Justine Colson qui pourra compter sur un groupe au complet pour ce déplacement à Charleroi.

Un. Huy Basket - Herve-Battice, Dim. 17h

Les Herbagères seront-elles les premières à infliger un revers à Huy cette saison ? Les filles d’Alain Denoël sont en tout cas dans une spirale positive. "Tout le monde sera là", note le coach de Herve-Battice. "On va jouer à Huy, seule équipe encore invaincue, sans pression et en espérant réitérer l’exploit de la Coupe de Belgique."