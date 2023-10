Andrimont, qui va à Lambermont-Rechain, "veut une fois gagner sans le mériter"

Après un début de saison très difficile, Lambermont-Rechain a bien redressé la barre et ne se trouve plus qu’à une petite unité du top 5. "Vu notre situation au classement, on abordera cette rencontre sans aucune pression mais avec l’objectif de la gagner", explique le mentor Quentin Slupik. "On a beaucoup d’absents mais ce sera aussi l’occasion pour d’autres de jouer. Je ne me tracasse donc pas. Andrimont, malgré son classement, est une belle équipe et ça devrait donner un beau match."