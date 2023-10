53 km, 14h28: l’aventure de Maxime Degey à La Réunion s’arrête, voici pourquoi (vidéo)

Malheureusement pour lui, tout ne s’est pas déroulé comme espéré. En avance sur son planning, il a d’abord perdu environ 1h30 dans des bouchons au 20e kilomètre, en pleine nuit. Avant de tout donner (en partie en courant) pour rejoindre Notre Dame de la Paix, checkpoint suivant. "J’y ai laissé beaucoup d’influx nerveux", a-t-il confié dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. "En fait, j’avais 1 heure de plus mais je n’avais pas cette info, j’aurais pu mieux gérer."

Son aventure s’est poursuivie encore de nombreuses heures. Toutefois, elle s’est arrêtée net à Mare à Boue, soit après 53 kilomètres, 14h28 de course et 2 700 mètres de dénivelé positif.

Ses données officielles. ©Capture d’écran

"J’y suis arrivé avec dix minutes de retard sur la barrière horaire. L’organisation m’a proposé de repartir: je me suis mis 5 minutes dans un coin pour réfléchir, essayer de manger mais je n’ai pas trop réussi alors que je n’avais rien avalé de solide depuis 12 heures. Je me suis dit que s’il existe des barrières horaire, c’est pour une bonne raison. Il me restait encore 20 km avant Cialos, les stands allaient fermer etc. De toute manière, la décision était déjà prise de ne pas repartir après Cialos. Une deuxième nuit m’aurait semblé très compliqué. La fatigue commence à être très forte. Je ne regrette pas d’être venu ici pour 53 km, certains font le tour du monde pour un marathon", a-t-il raconté ce vendredi dans une autre vidéo. "Merci pour vos encouragements, c’était cool. On va maintenant prendre du bon temps, c’était aussi le but en venant jusqu’ici."