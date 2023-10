Union - Eupen, premier match à Bruxelles depuis l'attentat de lundi: "Je ne me sens pas tout à fait à l'aise..."

Du côté sportif, l’AS espère casser sa décevante série de cinq défaites de rang. Pas sûr qu’un déplacement à l’Union soit la meilleure façon d’y parvenir. "La trêve internationale a fait du bien, car ce match à Anvers (NDLR: défaite 4-1) c’était vraiment le match de trop pour nous. On a des blessés, donc certains joueurs n’ont pas pu être remplacés par d’autres pendant une certaine période et on a senti que tout le monde avait dépassé ses limites."

En d’autres termes, le T1 des Pandas espère que le repos aura permis à chacun de revenir en forme. Car au classement, l’AS glisse dangereusement vers la zone rouge. "Amadou Keita revient dans l’équipe (NDLR: retour de suspension" et Kevin Möhwald (NDLR: de retour de blessure) est désormais prêt à commencer un match. Ce sont des bonnes nouvelles et j’ai le sentiment que je peux, à nouveau, opérer des changements tactiques pendant le match. C’est important…" De fait.

Toujours privé des convalescents Bartosz Bialek, Teddy Alloh et Boris Lambert, Eupen va peut-être devoir se passer des services de Charles-Cook, revenu légèrement blessé de ses rencontres internationales avec la Grenade. "Il n’a pas pu s’entraîner ce mercredi: on va voir…"

Du changement ou pas ?

Pour le reste, on s’attend malgré tout à plusieurs changements dans le onze germanophone. Du moins, les supporters en attendent. Ils sont nombreux à réclamer du changement après cet inquiétant 0/15. Kohfeldt demeure toutefois protecteur avec ses ouailles. Interrogé sur la situation délicate de Rune Paeshuyse (deux autobuts et plusieurs erreurs ces dernières semaines), l’entraîneur s’est voulu rassurant ( "Les autobuts, ce n’est pas de sa faute"). Pareil pour Pantovic, qu’il voit plutôt comme un élément "qui prend l’espace dans l’intervalle" et qui "ne redescend pas pour récupérer le ballon". Un joueur d’expérience qui peut apporter plus et qui devrait se sentir plus à l’aise aux côtés du revenant Möhwald. "Au fond, on veut évidemment signer un bon résultat à l’Union ce vendredi, mais au-delà d’une éventuelle victoire, Eupen veut surtout montrer autre chose sur le terrain" conclut Florian Kohfeldt, optimiste, mais réaliste, aussi.

Union SG – AS Eupen (Ce vendredi, 20h45)

Arbitre: M. D’Hondt.

UNION: Moris, Mac Allister, Burgess, Machida, Castro Montes, Vanhoutte, Sadiki, Lapoussin, Lazare, Nilsson, Puertas.

Absents: Rodriguez (retour Équateur), Teklab (cheville).

EUPEN: Slonina, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Keita, Baiye, Möhwald, Magnée, Pantovic, Nuhu, Finnbogason ; Nurudeen, Roufosse, Van Genechten, Bitumazala, Kral, Christie-Davies, Filin, Youndje.

Absents: Bialek, Lambert, Alloh (blessés), Charles-Cook (incertain).