Maxime Degey chez les "fous": "Prendre du plaisir même si je vais souffrir" (vidéo)

"Il y a 9 ans, j’y étais par hasard une semaine avant la course et les locaux n’arrêtaient pas de me demander si je venais pour la Diagonale. Depuis ce jour, je me suis promis de la faire une fois", raconte celui qui est actuellement échevin à Verviers et entraîneur de l’équipe féminine de foot du club de Sart-lez-Spa. "C’était aussi l’occasion de marquer le coup pour mes 40 ans (NDLR: fêtés ce 15 octobre) ."

Forcément, prendre part à un événement sportif d’une telle difficulté lui a demandé de l’entraînement (en plus d’examens médicaux). "Je suis suivi par un coach deux fois par semaine, j’ai perdu plus de 15 kg en un an et j’ai fait deux épreuves qualificatives: un 80 kilomètres à la côte belge et l’ultratour de Liège, 70 kilomètres." Malgré tout, il l’admet: "Mon seul objectif est de prendre du plaisir même si je vais souffrir. Finir serait un exploit". Son but est d’arriver "au minimum" à Cilaos "où se situe la première base de vie, après 72 kilomètres et 3700 de d +." Ensuite, "ce ne serait que du bonus" de se rapprocher (d’arriver ?) au stade de La Redoute à Saint-Denis, que les premiers devraient rallier en environ 24 heures.

S’il est habitué à courir, c’est surtout à un rythme de marche que Maxime Degey va vivre cette aventure (comme sur les deux courses pédestres qualificatives précitées). "En fait, on ne court que 10 à 15% du temps sur le grand raid, sauf les pros évidemment. C’est un peu moins exigeant que l’Ultra-Trail du Mont-Blanc et on a 22 heures de plus pour finir. Je m’apprête plus à faire une longue marche qu’un trail", prévoit notre interlocuteur.

Au total, 71 Belges seront de la partie sur cette Diagonale des fous 2023.

Interviewé sur place par l’ancien «Monsieur athlétisme» de France TV

Ce mercredi, à La Réunion, Maxime Degey a justement été interrogé par Patrick Montel. L’ancien « Monsieur athlétisme » de France TV alimente une page Facebook à son nom suivie par plus de 291000 internautes et y a publié une vidéo avec le Verviétois… au moment où celui-ci terminait sa bière. « Une seule! J’ai vu des plus fits que moi le faire, donc je peux », s’y amuse Maxime Degey, précisant venir « de Verviers, à côté de Liège » et y être « adjoint au maire ». Lequel enchaîne : « Ce sera 66 heures d’épreuve, je vais gérer l’effort. Je suis un coureur du dimanche, même si pour me préparer je suis devenu un vrai coureur (sourire). C’est un défi mental, physique, etc. Des bières après l’arrivée? Le jour même on va faire attention mais le lendemain et le surlendemain, il y en aura, c’est sûr (rires) ! »