Manon Spronck, de Francorchamps, chez Baloise WB Ladies: "Un pas en avant"

Ayant débuté le vélo en janvier 2021, celle qui défendait les couleurs du Vélo Club Ardennes s’est rapidement mise en évidence, raflant trois titres de championne wallonne (FCWB) en autant d’années chez les plus jeunes. De quoi attirer l’attention de la structure Baloise WB Ladies, dont l’objectif est de mener ses coureuses vers le plus haut niveau. "Au mois de juillet, Ludivine (NDLR: Henrion, directrice générale des Baloise WB Ladies, qu’elle a justement revu mercredi après-midi pour l’essayage des équipements) m’a contactée pour que j’effectue un stage à Lierneux. C’est ensuite que j’ai reçu la proposition de transfert, que j’ai acceptée. Je roulerai pour une nouvelle équipe mais je sais que la porte du VCA restera ouverte pour d’éventuels entraînements", commente Manon Spronck. "C’est clairement un pas en avant d’intégrer cette structure, qui a pour but d’encore évoluer."

Si elle ne connaît pas encore son calendrier 2024, notre interlocutrice se doute bien "que l’équipe fera tout pour participer à de belles courses", étant de toute façon "déjà certaine de faire les championnats de Belgique et de Wallonie".

Aux côtés de Manon Spronck, des filles qu’elle connaît pour les avoir croisées, forcément: Fanny Martin (Liège), Lynn Lamock (Luxembourg), Perrine Dumortier, Éléonore Godin, Chloé Viaene (Hainaut). "L’effectif 2024 va grandir, c’est la preuve que notre travail est reconnu et que notre réputation est bonne dans le milieu", souligne Ludivine Henrion. À noter que le groupe reste ouvert à l’une ou l’autre recrue supplémentaire.