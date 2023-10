Loic et Lennie Strebelle, le sang chaud: "Vervia est notre deuxième famille"

Pour les voir évoluer ensemble, il faut se tourner vers les tournois de doubles. En effet, Loic est C0 et évolue à Vervia pendant que la frangine est C6 homme et C0 dame et porte les couleurs de Theux. "Depuis deux ans, Lennie a adopté un picot sur le conseil de Marc-Alexandre Nyssen", commente l’aîné de 24 ans. "Son picot, c’est horrible ! C’est un système de jeu que je ne jouerai jamais. Je veux rester sur mon jeu complet d’attaque." Mais pour Lennie, le picot, c’est parfait comme en témoigne la grosse performance qu’elle est allée chercher récemment contre Cédric Mahy au masters de l’Astrid.

"Loic est sociable et sait s’amuser", observe Lennie en parlant de son frère. "Mais sa principale qualité, c’est sa combativité", complète-t-elle. Ce sur quoi, Loic apporte une anecdote: "Il y a quelque temps, au championnat provincial de double, on perd deux sets à zéro au premier match. Je trouvais Lennie pas fort réveillée. Alors je l’ai remuée, on a retourné le match et gagné mais je l’ai aussi fait pleurer ce jour-là."

C’est sur les pas de son oncle Jean-Claude De Cock que Loic a découvert le tennis de table à Vervia. Lennie a emboîté les pas de ses frères Loic et Rodric, ce dernier ne pratique plus. Leur parcours les a vus bouger beaucoup mais on sent que leur réunion dans la salle du Cercle ne saurait tarder. "Vervia est notre deuxième famille", exprime d’ailleurs la souriante et joviale demoiselle quand elle laisse parler son cœur.