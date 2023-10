Un derby, ça se gagne. Mais en plus, quand c’est avec la manière et au bout d’une soirée qui allie engagement et amitié, la satisfaction est grande.

"C’est une belle victoire", développe le joueur président Scheen. "Jalhay A, c’est un noyau large et soudé comme en atteste la présence sur place de nos deux réservistes d’un soir André Bertrand et Daniel Laguesse. Puis c’est un effectif solide. Thierry Closset gagne ses quatre matchs en étant toujours en facilité. Simon Collienne fait aussi bien en affichant un niveau clairement supérieur à celui de la troisième provinciale. Simon a fait le choix du cœur en revenant jouer chez nous. Il a trouvé une équipe compétitive où on a le plaisir de se retrouver tous ensemble. À notre âge, l’ambition sportive passe après l’amusement." Il n’empêche que Jalhay est en tête avec Ozanam A et Templiers A et qu’on ne sait pas jusqu’où ils peuvent aller.

Du côté visité, l’équipe déplorait l’absence de deux C4 (Paquay et Scholtes) mais le capitaine Nicolas Hausoul ne cherche aucune excuse. "Les deux premiers joueurs de Jalhay étaient intouchables tant la qualité de leurs services et la maîtrise du jeu derrière étaient bluffantes ! Je veux remercier nos remplaçants Jean-Michel Lonneux et Patrice Herve qui n’ont pas pu gagner de match mais ont contribué à la bonne ambiance. Ils n’ont vraiment pas joué avec le frein à main, surtout Patrice notre réserviste de luxe."

Les points sont donc marqués par Nicolas Hausoul (2) et Olivier Bours (1) pour les locaux. Au niveau des visiteurs, outre les deux extraterrestres devant, Paul Scheen (3) et Guy Cerfontaine (2) ont bien assuré.