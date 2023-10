Le Celtic Aubel se paie l’ex-leader Bosna Kelmis: "Le match quasi parfait!" selon Maxime Colson

"C’était une prestation très aboutie, on a joué le match quasi parfait", se félicite le gardien aubelois Maxime Colson. "Cela avait pourtant mal démarré puisque nous étions menés 0-1 contre le cours du jeu, mais le gardien d’en face réalisait des prouesses. Par la suite, on s’est montrés plus réalistes, ce qui nous a permis de revenir puis de mener 3-1 à la pause", explique le keeper.

Le scénario inverse se produit en 2e période. Les Bosniens poussent pour revenir mais ne parviennent pas à conclure, en loupant même un penalty. "C’est le tournant du match, si on avait inscrit ce 3-2, on aurait vu une tout autre fin de rencontre", peste le capitaine visiteur Semir Islamovic qui regrette "un certain manque d’envie" de ses troupes pour la première fois de la saison.

"C’est très positif"

Les visités déroulent alors pour mener 6-1 en milieu de second acte, avant de relâcher quelque peu en fin de rencontre. "On a sans doute été un peu gourmands, et on en a pris deux. On aurait peut-être dû se contenter de gérer et de terminer le match à 6-1" suppose le dernier rempart aubelois.

Qu’importe, les Celtes, qui ne comptent que 4 matchs joués (soit 3 de moins que le leader UMeuble Neupré, 9 pts), restent invaincus avec un joli bilan de 7 points sur 8. "Je ne me souviens pas d’un tel début de saison, c’est très positif. Mais on ne s’enflamme pas, l’important reste de prendre du plaisir sur le terrain, on n’est certainement pas là pour jouer le titre", sourit Maxime Colson.