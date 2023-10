HDKP Team Herve signe un gardien et étrille Wallons-Y-Fallais, Essalem Verviers grapille un point

Essalem Verviers était pour sa part opposé à UMeuble Neupré, l’une des grosses pointures de cette P1. Malgré une belle entame de match, les Verviétois n’ont pas pu faire mieux qu’un partage 5-5 (triplé d’Abdou Akdim, buts de Zayd Akdim et de Josué Bunga).

"On a fameusement dominé la 1re période en se créant une multitude d’occasions mais nous ne menions que 1-2 à la mi-temps", explique Zafer Bahadir, l’entraîneur d’Essalem. "Après la pause, nous étions méconnaissables et nos adversaires ont empilé 3 goals coup sur coup. Après un temps mort bien nécessaire, mes gars sont revenus avec plus de hargne et ont trouvé les ressources pour égaliser en fin de partie. On aurait même pu l’emporter si l’arbitre n’avait pas oublié de bloquer le chrono durant le temps mort", estime le coach. Ce vendredi (20h), la formation lainière reçoit le SPB Express Seraing (3e, 8 pts).

Dans la foulée, le MF Prés-Javais, qui était "bye" la semaine dernière, défiera Wallons-Y-Fallais, toujours à la bulle de Gérardchamps (21h).