Antoine Wyaime et Samuel Dubois vainqueurs au jogging et au trail de Nivezé (classements)

Samedi 14 octobre après-midi, la 38e édition du jogging de Nivezé a vu la victoire d’Antoine Wyaime sur le parcours du 11 km. Il a bouclé le parcours en 45’18’’ devant Lucien Peeters et Kevin Chambeau. Côté féminin, c’est Mireille Herzet (Aînées 3) qui a été la plus rapide (29’50’’) devant Agathe Fichefet (Dames) et Magali Beauwens (Aînées 1). 110 participants ont franchi la ligne d’arrivée.