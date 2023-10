"Je m’alignais sur mon premier marathon pour prendre de l’expérience et faire le Pacer d’un athlète-ami, Maxime Dheur, qui m’a sollicité pour planifier sa préparation pour réussir un SUB 3h00’00’’", explique le citoyen de Froidthier sur son compte Instagram.

Et de raconter: "La course commence avec pour mot d’ordre de la maîtrise et de la retenue. On avale les kilomètres avec régularité jusqu’au 18e où cette première grosse averse nous sort de notre rythme de croisière. Mais pas de grosse incidence, nous arrivons au 1er semi-marathon en 1h27’26’’(4’08). Nous accélérons légèrement la cadence pour le deuxième semi-marathon les 30 km et 35 km passent sans encombre, pas de mur mythique du marathon… Maxime étant d’une facilité épatante, je décide de relancer la machine pour aller chercher sous les 2h55’ me plaçant 10-15 mètres devant pour l’obliger à relancer. Il m’a agréablement surpris et signe un 2e semi-marathon en 1h23’56’’ (3’58)".

En conclusion, ce fut pour Clément Weber "un pur plaisir du premier au dernier km", avant un "après-marathon" de qualité lui aussi, visiblement…