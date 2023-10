3 points: David Rico Garcia, Kissima Mara, Alessio Biondolillo, Amaury Fransolet, Julian Demarteau, Abdou Akdim, Anthony Manfredi.

2 points: Elias Courail, Altin Muaremi, Willy Bamona, Luigi Vaccaro.

Soirée compliquée pour le Stade Verviétois qui aura tenu presque une heure avant de craquer contre Mons, le leader inarrêtable de la série (0-2).

La Calamine (partage 1-1 contre Tournai)

4 points: Timoty Lazzari, Tom Cornet, Maxime Mignon.

3 points: Quentin Hubert, Melvin Lafalize, William Mauclet, William Belle, Bastin Hungs, Ruben Seewald, Arnaud Mollers, Yassin Bennane.

La Calamine a eu les opportunités pour l’emporter, samedi soir face à Tournai. Et peut avoir des regrets…

Elsaute (défaite 1-2 contre Aywaille)

4 points: Gary Deville.

3 points: Maxime François, Kevin Counet, Adrien Lecloux, Charles Weber, Florian Campo, Dorian Rogister, Mehdi Mazouze, Cyrian Piette, Moussa Diané, Islam Manchigov.

2 points: Théo Di Nicola.

Un but signé Gary Deville qui aurait dû relancer la mécanique elsautoise pour égaliser. Un but contre son camp et une première mi-temps très compliquée pour l’arrière-droit Théo Di Nicola qui lui a valu son remplacement à la pause.

Raeren-Eynatten (victoire 0-5 à Herstal)

4 points: Markus Klauser, Théo Gaillard, Matyas Goffin.

3 points: Romain Bernard, Jordan Bissen, Cédric Laschet, Youri Bonnechère, Florian Thonus, Mauro Lo Presti, Tom Constant, Fabrice Stoffels, Loris La Delfa, Christopher Ngiambila.

Face à la lanterne rouge, les Germanophones n’ont pas fait dans la dentelle en empilant les buts.

CLASSEMENT

1.Tom Di Nicola (Raeren) 3,29

2.Markus Klauser (Raeren) 3,25

3.Mauro Lo Presti (Raeren) 3,17

4.Maxime François (Elsaute) 3,14

Matyas Goffin (Raeren)

6.David Rico-Garcia (Stade Verviétois) 3,13

Maxime Mignon (La Calamine)

Gary Deville (Elsaute)

Cédric Laschet (Raeren)

10.Quentin Hubert (La Calamine) 3

Bastien Hungs (La Calamine)

Kevin Counet (Elsaute)

Arthur Dohogne (Elsaute)

Dorian Rogister (Elsaute)

Lucas Schenk (Elsaute)

Romain Bernard (Raeren)

Youri Bonnechère (Raeren)

Fabrice Stoffels (Raeren)

19.Yasin Bennane (La Calamine) 2,86

Jordan Bissen (Raeren)

21.Alessio Biondolillo (Stade Verviétois) 2,83

Hugo Gilon (La Calamine)

23.Julian Demarteau (Stade Verviétois) 2,75

Tom Cornet (La Calamine)

25.Abou Akdim (Stade Verviétois) 2,71

Kissima Mara (Stade Verviétois)

Arnaud Mollers (La Calamine)

Florian Campo (Elsaute)

Adrien Lecloux (Elsaute)

30.Simon Libert (La Calamine) 2,67

Ruben Seewald

32.Amaury Fransolet (Stade Verviétois) 2,63

Anthony Manfredi (Stade Verviétois)

34.Corentin Thielen (La Calamine) 2,50

35.Luigi Vaccaro (Stade Verviétois) 2,43

36.Randy Giargiana (Stade Verviétois) 2,33