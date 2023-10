Silvain Dumoulin reste fidèle à la "Deuche"

"Après avoir goûté au karting, mais aussi à la moto tout-terrain et au rallye, j’ai découvert la 2CV au début des années 90 alors que je venais d’avoir mon permis de conduire", nous rappelle ce jeune quinquagénaire disonais. Passionné de mécanique depuis toujours, et pouvant compter sur l’aide de son parrain carrossier, il s’est lancé dans la préparation de sa première 2CV de course construite entièrement dans son garage. Non sans succès puisqu’il ne remporta pas moins de cinq titres, tant en Classique qu’en Proto. Avec l’arrivée des moteurs BMW, il est passé à la catégorie Hybride, car pour lui pas question d’opter pour une Citroën C1. "Aimant avant tout la mécanique, la 2CV offre plus de satisfaction. Ma voiture ayant été accidentée l’an dernier aux 24 Heures, je l’ai entièrement refaite pour ce week-end. L’objectif sera d’abord de la ramener entière en passant au travers de toutes les embûches. Ensuite, d’être à l’arrivée. Enfin, un top 10 serait la cerise sur le gâteau. Pour cela, nous pourrons compter sur un équipage homogène."

Toutefois, ils seront nombreux du côté des "Deuches" à s’élancer avec le même objectif comme le clan malmédien du Golden Horse Racing, sans oublier les très nombreuses C1 qui rêvent enfin de jouer la victoire finale.

Le programme

Samedi 21 octobre

9h-09h35: qualifications BGDC

9h45-11h15: qualifications 24H2CV

11h35-15h35: course BGDC

15h45: parade 2CV

17h: départ des 24H2CV.