P1 féminine : Aubel partage contre La Minerie où Olivier Halim n’est plus le coach, Bellevaux bat un candidat au titre

La Minerie et Olivier Halim, arrivé cet été à la tête de l’équipe, ont mis fin à leur collaboration. "Les filles étaient trop habituées au coach qu’elles ont eu pendant six ans et ne parvenaient pas à adhérer à mon style, mon système de jeu. Donc ça coinçait du point de point de vue de la communication entre elles et moi, etc.", justifie celui s’était montré optimiste en début de saison, évoquant le top 5. C’est justement son prédécesseur Stefano Senis qui a pris place sur la banquette pour le déplacement à Aubel le week-end dernier (1-1). "Un derby de très bonne facture. Nous avons égalisé à dix minutes du terme", déclare le coach, lequel a accepté d’assurer l’intérim en attendant qu’une solution soit trouvée pour le poste. Sauf si un(e) T1 est trouvé(e) d’ici là, il sera encore de la partie fin octobre, pour la joute contre Braives. "Je pensais que nous avions fait le plus dur quand Émilie Dubois a planté le 1-0 contre ses anciennes couleurs lors du dernier quart d’heure. Après l’égalisation (NDLR : de Manar Ezziani), notre gardienne Emmeline Piron nous a toutefois évité la défaite. Le match nul ne nous arrange pas au vu du nombre de matchs que nous avons en avance par rapport à nos adversaires directs", commente pour sa part le mentor des Vertueuses Claudy Charlier.