Les gardiens félicités à Ottoman Verviers, THL Dison et GSI Verviers

Ce vendredi, les "Turcs" iront dans le Brabant wallon, au Miniwac Ottigines qui compte 5 points mais un rencontre de moins que le MFO Verviers (7 points).

Un point pour GSI

Ottiginies, c’est justement l’équipe que vient de recevoir la Team GSI Verviers. Les troupes d’Anthony Rox n’ont pas pu faire mieux qu’un partage 3-3 (doublé de Piette et but de Hungs d’un 9 mètres). "À 2-1, on a l’avantage et on ne creuse pas l’écart. On a des regrets car on a eu pas mal de belles occasions. On tire sur les montants, le gardien fait de beaux arrêts… On n’a pas eu de chance." Et quand on ne marque pas, "on se fait punir". Le Miniwac passe devant, à 2-3. Mais GSI parvient à prendre un point en égalisant. "La fin de match part un peu dans tous les sens" mais personne ne prendra les devants, d’autant que le gardien local Maxime François détournera la dernière occasion adverse pour maintenir le 3-3.

Ce vendredi, GSI (2e, 7 points) mettra le cap sur Gedinne (avant dernier, 0 point). "Avec plusieurs blessés, on ne sait pas encore avec quelle équipe on se déplacera mais on fera tout pour l’emporter et rester dans le bon wagon" ponctue le T1 Rox.

Respect pour l’adversaire

Enfin, TH Logistic Dison n’a pas réellement dû forcer son talent face à la lanterne rouge (ESC Waremme, 0 point) qui s’est déplacée déforcée. "Une équipe assez jeune qui mérite le respect, qui a joué avec son coach dans les buts" explique Selim Tinik, le mentor disonais. Le triplé de Dorian Van Acker et le doublé d’Islam Manchigov ont scellé le succès du THLD (7 points, 6 matches disputés), tout comme la belle prestation d’Adrien Bartel entre les perches. "On reste accrochés au Top 5. Ce vendredi, on se déplace au BF Dinant (4 pts, 5 m), dans une petite salle, avec une fanfare et une atmosphère particulière. Il faudra savoir imposer notre jeu !"