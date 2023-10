Et c’est Tiège D, en Wallonie Bruxelles, qui brille. Les Tiégeois Loic Delnoy, Guillaume Coméliau, Loris Salvador et Robin Bogaerts alignent une nouvelle victoire contre Andoy et restent invaincus. Une autre équipe, celle de Cuesmes, affiche le même bilan irréprochable. Le choc sera pour la semaine 9. D’ici-là, il faudra veiller à rester parfait. Robertville A fait presque aussi bien avec un seul point perdu ce qui place l’équipe du lac à la deuxième position du classement. Ce qui est très encourageant, c’est que pour leur retour à ce niveau, les joueurs ont tout de suite performé et s’affichent très homogènes. Ainsi, la victoire sur la Palette Villoise est obtenue par trois victoires individuelles pour chacun des acteurs à savoir Jenchenne, Lerho, Lambert et Kaya.

Enfin Welkenraedt s’offre une victoire 9 à 7 qui soulage au classement pour Boury, Eppe, Wagner et Dupuis.

En nationale 1, Tiège A s’incline à la Palette Bon Secours mais le job a été fait précédemment avec déjà deux victoires.

Au niveau inférieur, Tiège B totalise trois victoires grâce à Noël, M. Parotte, Lehnen et Marcoux.

Ensuite en nationale 3, les Miniers Douin, Lambiet, Stempien et Di Vincenzo vont chercher une victoire sur Sukarti ce qui les place dans la colonne de gauche. Tiège C s’incline malgré la bonne soirée de Marc-Alexandre Nyssen (3) et doit être vigilant au classement.

En dames, Minerois A domine largement l’Alpa. Marie Capocci, Maïté Heyeres et Alisson Simar sont quatrième. Mais avec un match de moins, elles regardent vers le haut.

Minerois B gagne contre les Luxembourgeoises de Tillet. Anaïs Lambiet, Leslie Delhez et Camille Famerée ont uniquement laissé échapper le double. La victoire était nécessaire dans cette série très dense.