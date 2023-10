Les "voisines" de Blegny et Bolland ont partagé l’enjeu dimanche dernier: 4-4. Laura Fasanotti (2x), Camille Van Brummelen et un csc ont alimenté le marquoir local, Armelle Gester, Chloé Perrone, Juliette Franssen ainsi que Pauline Xhonneux l’ont fait dans le camp adverse. Après cinq rencontres disputées, les Bollandoises décrochent là leur premier point de la saison. De quoi lancer une bonne dynamique ?

Visé poursuit son sans-faute: cinq victoires en autant de parties, avec cette fois un 0-7 claqué à Pierreuse. Les candidates au titre de Cointe B, actuellement en tête, ont-elles du souci à se faire ? Les Oies ne sont en tout cas pointées qu’à une unité… avec deux matchs en moins. À noter que Chênée, favori de la série, n’a encore joué que trois fois.

Large victoire également pour Fléron B, 0-10 sur la pelouse de la lanterne rouge (0 point), Glons. Les troupes de Dalya Netti se hissent ainsi dans le ventre mou.

Au programme ce week-end: Chênée – Fléron B, Sart Tilman B – Glons.

Provinciale 2C

Un triplé de Fleur Niessen en plus d’une réalisation de Hjördis Kischka ont offert la victoire (2-4) au FC Eupen à Sart B, où Justine Mertens et Elsa Huyghebaert ont marqué. Les Germanophones restent à égalité au quatrième rang avec Chênée B, qui a gagné 6-0 devant La Calamine B.

Alors que le leader Franchimont était au repos et que Spa a partagé à Andrimont (1-1), Xhoffraix s’est rapproché à un point du dauphin spadois en s’imposant 3-5 à l’ AS Eupen. Grâce au quadruplé de Catherine Keller et à la rose plantée par Alina Giebels. "Une victoire méritée contre un belle équipe d'Eupen qui a joué crânement sa chance. Mais l'expérience de Xhoffraix a fait la différence pour aller chercher la victoire", dixit le T1 Benoît Dewalque. Son T2, René Gazon, ajoute : "Bon début de match de notre équipe qui mène assez rapidement au score se permettant même de manquer un penalty... Score final 3-5 dans un très beau match de part et d'autre. Merci à l'AS Eupen pour son accueil et son fair-play."

Au programme ce week-end: La Calamine B – Spa, Franchimont – Chênée B, Waimes Faymonville – Sart B.